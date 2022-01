Le créateur des « Sopranos », David Chase, se souvient de Peter Bogdanovich et de son rôle du Dr Elliot Kupferberg

Peter Bogdanovich a contribué à inaugurer une nouvelle ère à Hollywood avec « The Last Picture Show » et « Paper Moon », des films qui rendaient hommage aux films d’un âge plus précoce, mais des films qui ont révolutionné la forme avec un style frais et une franchise sexuelle.

Mais beaucoup de gens reconnaissent Bogdanovich non pas pour sa mise en scène, mais pour son rôle d’Elliot Kupferberg, le psychiatre courtois et légèrement impénétrable à qui le Dr Jennifer Melfi révèle ses propres secrets sur « Les Sopranos ». Bogdanovich, décédé jeudi à l’âge de 82 ans, a également réalisé un épisode charnière de la cinquième saison de la série, « Sentimental Education », dans lequel Carmela se lance dans une liaison avec le conseiller d’orientation de son fils.

Le créateur de « The Sopranos », David Chase, a parlé à Variety de sa longue amitié avec Bogdanovich et de son appréciation pour son travail d’acteur et d’artiste. Voici ses commentaires (légèrement) modifiés :

J’ai rencontré Peter après avoir repris une émission intitulée « Northern Exposure ». Je le dirigeais avec Andy Schneider et Diane Frolov après [its creators] Joshua Brand et John Falsey sont partis. On parlait beaucoup de génie à l’époque, et j’ai pensé que ce serait une bonne idée de faire quelque chose à propos d’un vrai génie et c’était Orson Welles. J’ai donc appelé Peter et il est apparu dans la série en tant que lui-même.

Il a joué Peter Bogdanovich qui allait faire une présentation sur Orson Welles lors du Cicely Alaska Film Festival, ce qui n’est pas réel. Il était si grand. Il était si placide et si réel, et il n’a pas tardé, ce que les gens ont tendance à faire lorsqu’ils jouent eux-mêmes. Il nous a également donné beaucoup d’informations sur Welles parce qu’ils avaient été de très bons amis, une sorte de mentor et de mentoré pendant des années. Je me souviens d’une fois où j’ai dit à Peter que j’avais vu Welles une fois et qu’il avait l’air gentil et Peter m’a juste regardé avec cette expression d’incrédulité. Alors ça nous a sauvé. Nous serions allés de l’avant avec le doux Welles, mais nous avons été sauvés.

Puis « Sopranos » est arrivé et Melfi avait besoin d’une thérapeute à elle et Peter m’est venu automatiquement à l’esprit. Il a apporté cette bouteille d’eau, qu’il avait toujours avec lui lorsqu’il tirait ou ne tirait pas. Il disait quelque chose, puis dévissait le bouchon et buvait une gorgée de gentleman, puis continuait ce qu’il allait dire. C’était Elliot Kupferberg, MD

Cela a également fonctionné parce que lui et Lorraine Bracco [who played Melfi] sont si différents. Il est tellement malin et retiré, juste assis là avec ses mains sur ses genoux, et elle n’était pas ce genre de psychiatre. Il personnifiait une perspective scientifique.

Il était souvent sur le plateau et nous nous sommes amusés. Nous sortions beaucoup dîner, nous buvions beaucoup. Il a raconté de belles histoires. Vous pourriez les entendre 10 ou 12 fois et ce ne serait pas suffisant. Et il était un grand imitateur, donc quand il exprimait John Wayne ou John Ford ou Cary Grant, qu’il connaissait tous, vous obteniez toute la personne. Cela vous a donné l’impression d’avoir vraiment raté quelque chose. Vous auriez aimé être là.

À un moment donné au cours de son travail en tant que Kupferberg, il a dit « Que penseriez-vous de moi en train de diriger un épisode ? » Alors il a fait « l’éducation sentimentale ». Je me sentais assez en sécurité. Je savais que c’était un très bon réalisateur. Son style de mise en scène était un peu différent du reste des gens que nous avions. Lui et moi n’étions pas d’accord sur certains choix qu’il avait faits en termes de couverture, mais à la fin, ça s’est bien passé. C’était un épisode important pour nous car il s’agissait de Carmela ayant une liaison.

J’ai découvert David pour la première fois lorsque j’allais à NYU et j’ai lu ses articles sur le cinéma. Il était si bien informé. Il écrivait avec tant de grâce et de finesse. J’étais jaloux. J’avais l’habitude de penser: « Bon sang, merde idiote, pourquoi ne peux-tu pas écrire une simple lettre comme ça? »

Le premier film que j’ai vu était « Targets » et j’ai adoré. C’était tellement bien fait et le fait qu’il n’ait que quelques jours pour tourner Boris Karloff était légendaire. Et j’ai vraiment aimé « Paper Moon » – la conception de la production, sa photographie, la façon dont il a dirigé les acteurs, ce qu’il a obtenu d’eux. Une autre de ses photos préférées était « Nickelodeon » ; cela m’a ramené au début d’Hollywood, quelque chose qui m’intéressait tellement et avec lequel je n’avais aucun lien.

Je n’ai pas bien compris « Last Picture Show ». Non pas qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec l’image. Je mets ça sur moi car ça m’arrive assez souvent. Ma femme vous dira que lorsque nous avons vu « La planète des singes » et que la fin est arrivée, j’ai dit : « Oh, ils avaient aussi une statue de la Liberté ».

Il a toujours été ouvert et honnête à propos de sa place à Hollywood et dans les studios et de la façon dont ils le traitaient, lui et les autres. J’aurais aimé qu’il fasse plus de photos. J’aurais aimé qu’il ait l’opportunité d’en faire plus.

Je sais qu’il sera considéré comme l’un des taureaux déchaînés de cette époque, pas qu’il était un taureau déchaîné ; il était tout sauf. Et pourtant, il faisait partie d’une toute nouvelle chose pour Hollywood avec Scorsese et Coppola. Vous voyiez quelque chose de différent sur ce que pourrait être un film. C’était un tel changement. Il ne s’agissait plus que d’épopées bibliques.

Je ne sais pas ce que je ressens à l’idée que Peter soit reconnu [in obituary headlines] pour son travail dans « Sopranos ». J’ai été assez franc sur mon manque de respect pour la télévision ou ce qu’était la télévision et je pense que ce cinéaste ultime est dans les mémoires comme la star d’une émission de télévision – eh bien, que pouvez-vous dire ? Je suis vraiment content qu’il ait été reconnu pour son jeu d’acteur, car il a commencé par vouloir être acteur et c’était un très bon acteur.

Nous avons dîné il y a quelques mois et je suis ravi que nous l’ayons fait. J’avais vécu à New York et il était ici à LA et la date n’arrêtait pas de changer et nous avons finalement réussi à le faire fonctionner. Il n’avait pas l’air en pleine forme. C’était très émouvant. Je ne veux pas dire que je pleurais ou quoi que ce soit, mais vous pouviez voir que nous appréciions la compagnie de l’autre et notre effet sur la carrière de l’autre.

C’est un gars qui va vraiment me manquer.

