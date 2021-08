Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, rejoint le conseil consultatif de la Revamped Dogecoin Foundation ⋆ Crypto new media

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, rejoint le conseil consultatif de la Dogecoin Foundation, une organisation à but non lucratif qui se relance pour soutenir le développement de Dogecoin et de sa blockchain.

La fondation se rétablit à mesure que Dogecoin (DOGE) grandit pour devenir l’une des plus grandes crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de plus de 39 milliards de dollars.

Dans une nouvelle annonce, l’organisation à but non lucratif met en évidence ses principaux domaines d’intervention.

“C’est avec une grande excitation que nous annonçons aujourd’hui le rétablissement de la Dogecoin Foundation (est 2014), avec un accent renouvelé sur le soutien de l’écosystème Dogecoin, la communauté et la promotion de l’avenir de la Dogecoin Blockchain.”

La fondation affirme avoir formé un petit groupe de conseillers qui serviront d’alliés et de défenseurs du mème crypto et fourniront des informations clés sur des domaines stratégiques particuliers.

Le conseil consultatif est composé de quatre membres. Jared Birchall, qui représente le PDG de Tesla, Elon Musk, servira de conseiller juridique et financier. Le développeur principal de Dogecoin, Max Keller, servira de conseiller technique. Le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus (Shibetoshi Nakamoto) servira de conseiller pour la communauté et les mèmes. Enfin, Buterin sera le conseiller blockchain et crypto.

La fondation dit qu’elle recherche également un financement pour soutenir les contributeurs à temps plein pour le projet. L’association vise à constituer un groupe de sponsors annuels pour financer ses activités et son équipe de développement.

“Notre objectif initial est de sécuriser un budget sur trois ans afin que nous puissions embarquer un personnel minimum pour améliorer Dogecoin à temps plein, sans qu’ils aient à se soucier de la sécurité de l’emploi.”

