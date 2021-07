Le créateur d’Evernote développe une nouvelle application de caméra vidéo qui se connecte à votre Mac

Le créateur d’Evernote, Phil Libin, a une nouvelle société appelée “Mmhmm” qui est un service de communication vidéo gonflé. Il travaille aux côtés d’entreprises comme Zoom, et il souhaite le transformer en un produit autonome dans un avenir proche.

Tel que rapporté par Bloomberg, la société prévoit d’annoncer aujourd’hui qu’elle a levé 100 millions de dollars. Mmhmm ​​a de nombreux différentiels qui pourraient être son triomphe dans la guerre du chat vidéo. Par exemple, le client de chat vidéo donne à un orateur la possibilité de continuer à parler devant des diapositives plutôt que de s’appuyer sur une fonction de partage d’écran pour les présentations.

Mmhmm ​​fonctionne en créant une caméra virtuelle qui sert d’intermédiaire entre la propre caméra d’un ordinateur – et dans les semaines à venir, celle d’un smartphone – et le service vidéo qu’il exécute. En termes simples, il prend le logiciel vidéo existant et ajoute ses propres fioritures.

« La vidéo a toujours été le moyen de communication le plus expressif, mais cela n’a pas été le plus facile », a déclaré Libin. (…) La croissance de la technologie des communications vidéo est sur le point de jeter les bases d’une génération de nouvelles entreprises, a déclaré Libin, comparant le potentiel à la montée en puissance des entreprises propulsées par smartphone comme Instagram.

Libre d’utilisation, Mmhmm ​​est une application de caméra virtuelle qui peut se connecter à Zoom, Microsoft Teams ou Cisco Webex. Pour l’instant, il n’est disponible que pour les PC Mac et Windows et sera bientôt également disponible sur les smartphones.

Le logiciel permet aux présentateurs de créer des diapositives de texte avec l’application, de mélanger des messages préenregistrés avec des discussions en direct de manière fluide, et même d’activer une fonction qui enregistre leur côté de la vidéo, permettant aux présentateurs de rejouer ce qu’ils viennent de dire et d’interagir avec le clip .

En utilisant Mmhmm, a déclaré Libin, les équipes pourraient éliminer les réunions de mise à jour – les individus enregistrant leurs portions pour que leurs collègues les regardent quand cela leur convient, peut-être à une vitesse 1,5 fois supérieure. Les réunions en direct peuvent être réservées à la stratégie et à d’autres sessions qui bénéficient d’un brainstorming en temps réel, ce qui les rend plus courtes et plus productives. Libin a estimé que Mmhmm ​​lui faisait gagner 90 minutes par jour.