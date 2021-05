Le créateur d’illustrations de la playlist “ Denim ” obtient une mise à jour majeure avec l’intégration de l’application Music, plus

Plus tôt cette année, j’ai examiné l’application Denim, une application iPhone qui vous permet de créer facilement votre propre illustration de liste de lecture. Denim a récemment reçu une mise à jour majeure qui a non seulement ajouté de nouveaux styles d’illustration, mais également une intégration avec l’application Musique et une nouvelle façon de prévisualiser l’œuvre avec vos propres listes de lecture.

La version 2.0 de l’application Denim comprend plus de 20 nouvelles couvertures, dont trois nouvelles catégories: formes, niveaux de gris et activités. D’autres catégories ont été mises à jour avec des demandes courantes, telles que Country, R&B, House, Running et Study.

De plus, le nouvel onglet Galerie facilite l’exploration d’une collection d’œuvres d’art organisée prête à être utilisée. Les utilisateurs peuvent explorer certaines collections en vedette ainsi que toutes les œuvres d’art disponibles séparées par des catégories. Cependant, la mise à jour comporte encore plus de nouvelles fonctionnalités. Cependant, la mise à jour s’accompagne d’une autre nouvelle fonctionnalité, appelée “Salle d’essai”.

Avec Trial Room, les utilisateurs de l’application Denim peuvent désormais obtenir un aperçu en direct de l’apparence de l’illustration sur les listes de lecture Apple Music. En quelques clics, vous pouvez choisir l’une de vos listes de lecture et l’application Denim proposera automatiquement des suggestions d’illustrations en utilisant le nom choisi dans l’application Musique. Voici comment le développeur décrit la nouvelle option:

Une toute nouvelle façon de créer des couvertures. La salle d’essai s’intègre à votre bibliothèque musicale et utilise vos listes de lecture pour créer automatiquement des aperçus de différentes œuvres d’art, tout simplement en appuyant simplement sur. Regardez les titres de vos listes de lecture apparaître comme par magie sur des œuvres d’art, sans avoir à taper ni à modifier plus.

Le denim est disponible gratuitement sur l’App Store, mais un achat intégré de 2,99 $ est requis pour déverrouiller tous les styles d’œuvres d’art. N’oubliez pas de consulter l’examen complet de l’application Denim ici sur ..

