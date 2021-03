Le créateur d’Outlander, Ron Moore, adapte une autre série de livres fantastiques à la télévision

Nous pouvons nous attendre à ce que l’adaptation au petit écran de A Court of Thorns and Roses soit plus en phase avec la série Outlander, car elle est indéniable en tant que série romance pour adultes avec une touche de science-fiction et de conte de fées. Tout comme la série Outlander, il existe un certain nombre de romans dans la série pour s’inspirer du contenu du scénario et de l’inspiration – Ron Moore sera loin de travailler avec une ardoise vierge. Contrairement à Outlander cependant, les romans qui composent A Court of Thorns and Roses sont plus récents, le premier roman étant sorti en 2015 par rapport aux débuts d’Outlander en 1991. Les deux séries, cependant, sont toujours en cours, avec de nouveaux romans en préparation.