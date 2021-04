Le créateur du backend Siri Nuance racheté par Microsoft dans le cadre d’un accord de 19,7 milliards de dollars

Microsoft a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Nuance Communications, la société qui a initialement construit le backend de Siri. Avec cet accord de 19,7 milliards de dollars, Microsoft cherche à faire progresser ses capacités d’intelligence artificielle et de cloud dans le secteur de la santé – ce que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, appelle «l’application la plus urgente».

Après avoir créé le backend de Siri, les rumeurs selon lesquelles Apple remplacerait la technologie de Nuance par la sienne ont commencé vers 2013. En 2014, des détails ont commencé à apparaître sur le fait qu’Apple embauche des ingénieurs Nuance alors qu’il travaillait pour intégrer Siri en interne. Et au-delà de Siri, Apple a également utilisé la technologie Nuance dans le passé pour la reconnaissance vocale et les fonctionnalités de synthèse vocale sur Mac.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, Microsoft a annoncé ce qui pourrait être l’une des plus grandes acquisitions technologiques de l’année.

Microsoft acquerra Nuance pour 56,00 $ par action, ce qui implique une prime de 23% par rapport au cours de clôture de Nuance le vendredi 9 avril, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à 19,7 milliards de dollars, y compris la dette nette de Nuance. Nuance est un leader de confiance en matière de logiciels cloud et d’IA, représentant des décennies d’expérience accumulée en matière de soins de santé et d’IA en entreprise.

Dans un tweet, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’aspect le plus important de la technologie à l’heure actuelle était l’IA et que les soins de santé étaient «l’application la plus urgente».

L’IA est la priorité la plus importante de la technologie et la santé est son application la plus urgente. En collaboration avec @NuanceInc, nous mettrons des solutions d’intelligence artificielle avancées entre les mains des professionnels pour favoriser une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives. https://t.co/ipdP6qZTx9 – Satya Nadella (@satyanadella) 12 avril 2021

L’acquisition de Nuance intervient après que Microsoft s’est associé à la société en 2019 pour augmenter son Microsoft Cloud for Healthcare.

Notamment, alors qu’Apple adopte pour l’instant une approche un peu différente de celle de Microsoft pour améliorer la santé et les soins de santé, le PDG Tim Cook a déclaré à plusieurs reprises que la «plus grande contribution» d’Apple à l’humanité serait liée à la santé.

Outre que Apple Watch est fortement axée sur la santé, son nouveau service Apple Fitness +, etc., Apple a également intégré son dossier de santé à plus de 500 systèmes de santé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

