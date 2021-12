Le créateur du jeu Squid Hwang Dong-hyuk en pourparlers pour la saison 3

Retourne travailler. Nous avons plus de jeu de calmar à faire. Capture d’écran : Netflix/Kotaku

Il n’y a pas si longtemps, Hwang Dong-hyuk ne semblait pas prêt pour plus de jeu de calmar, disant à Variety: « C’est assez fatiguant rien que d’y penser. » Ensuite, l’émission a explosé en popularité dans le monde entier, devenant l’émission la plus regardée de Netflix. Le créateur s’est vite réchauffé à l’idée de faire une deuxième saison. Maintenant, Hwang dit qu’il est même en pourparlers pour un troisième.

« Je suis en pourparlers avec Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3 », a déclaré Hwang au diffuseur coréen KBS (via The Korea Times). « Nous arriverons à une conclusion de sitôt. »

« Nous sommes conscients que tout le monde attend [for the next season to come out] nous essayons donc tous de penser positivement à la création de la prochaine saison », a ajouté Hwang (via Korea JoongAng Daily).

C’est la première fois que Hwang mentionne une éventuelle troisième saison. Je me demande si l’inévitable jeu vidéo, le remake hollywoodien et les adaptations de bandes dessinées sont également à venir ?

Auparavant, Hwang avait parlé de la saison deux et a fourni plus de détails sur ce à quoi s’attendre. Découvrez-en plus ci-dessous

La première saison s’est terminée avec Seong Gi-hun, joué par Lee Jung-jae, faisant la queue pour monter à bord d’un avion pour voir sa fille, mais se retournant ensuite. Ce n’est apparemment pas le dernier que nous verrons du personnage.

« C’est dans ma tête en ce moment », a déclaré Hwang à AP en novembre, ajoutant qu’il était actuellement en train de planifier. « Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se produire. »

« Alors je te promets ceci… Gi-hun reviendra. Il fera quelque chose pour le monde.

Quoi exactement? Eh bien, maintenant Hwang est légèrement plus concret. « Ce sera centré sur Seong Gi-hun », a-t-il récemment déclaré à KBS (via Korea JoongAng Daily). « Le récit global sera centré sur les personnes que Gi-hun rencontrera et les personnes qu’il poursuivra. »

Et faire quelque chose pour le monde.

En octobre, Hwang a déclaré au Times que l’angle de la police était quelque chose qu’il était peut-être intéressé à explorer davantage au cours de la deuxième saison.

Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois aux informations mondiales que les forces de police peuvent être très en retard pour agir – il y a plus de victimes ou la situation empire parce qu’elles n’agissent pas assez vite. C’était une question que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage.

Alors, combien de temps avant qu’on parle de la saison quatre ?