Le créateur du jeu Squid réagit aux critiques de LeBron James sur Finale

Créateur de jeu de calmar Hwang Dong-hyuk partage ce qu’il ressent vraiment pour James Lebron‘critique de la populaire émission Netflix.

Le 12 octobre, la star du basket-ball de 36 ans a été entendue en train de discuter de la série et de sa finale avec son coéquipier Anthony Davis lors d’une conférence de presse.

« Ouais, je n’ai pas aimé la fin cependant, » dit James. « Je sais qu’ils commencent avec une saison deux mais, comme, montez sur le vol f – king, allez voir votre fille, mon frère. Genre, qu’est-ce que tu fais? »

Maintenant, Hwang partage sa réponse dans une interview avec The Guardian. « As-tu vu Space Jam 2 ? » a-t-il demandé, citant le film d’animation sportif mettant en vedette James. « LeBron James est cool et peut dire ce qu’il veut. Je respecte cela. Je suis très reconnaissant qu’il ait regardé toute la série. Mais je ne changerais pas ma fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin, cela le satisferait , peut-être qu’il pourrait faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant: « J’ai aimé toute votre série, sauf la fin. » «

Et il semble que James ait eu vent de ses remarques. « Cela ne peut pas être réel, non ?? !! » J’ai tweeté avec une série d’émojis rieurs. « J’espère que non. »