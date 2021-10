Le créateur du jeu Squid répond à LeBron – The Chihuahua News – Between the Lines

Il ne fait aucun doute que The Squid Game est la série du moment. La fiction sud-coréenne continue de déferler sur Netflix, mais sa fin n’en a pas convaincu certains… dont LeBron James. Le joueur de la NBA a été surpris en train de parler à Anthony Davis du résultat, ce qui, à son avis, était décevant. Des critiques auxquelles le créateur de la série asiatique a désormais répondu.

« Je n’ai pas aimé la fin. Je sais qu’ils ont prévu une saison deux, mais prends ce foutu vol, va voir ta fille, mon frère. Que faites-vous? » LeBron a déclaré à propos de la décision du protagoniste dans la dernière séquence de The Squid Game. Quelques critiques que le créateur de la série a prises de bonne humeur… mais n’a pas hésité à répondre.

« LeBron James est génial et peut dire ce qu’il veut. Je respecte ça. Je suis très reconnaissant que vous ayez vu toute la série. Mais ça ne changerait pas ma fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin, il pourrait peut-être faire sa propre suite. Je vais le regarder et peut-être lui envoyer un message disant « J’ai aimé toute votre série, sauf la fin », a plaisanté Hwang Dong-hyuk dans une interview avec The Guardian.

Le réalisateur a précédemment expliqué pourquoi Gi-hun décide de ne pas voyager pour voir sa fille. « La première saison se termine avec Gi-hun qui fait demi-tour et ne monte pas dans l’avion pour l’Amérique. Et c’était, en fait, ma façon de communiquer le message que vous ne devriez pas vous laisser emporter par le flux concurrentiel de la société, mais devriez commencer à penser à qui a créé tout le système, et s’il y a une chance de le renverser. lui faire face. Par conséquent, ce n’est pas nécessairement que Gi-hun revient pour se venger. En fait, cela pourrait être interprété comme s’il établissait un contact visuel très direct avec ce qui se passe réellement dans l’ensemble. J’ai donc pensé que cela pourrait être une bonne façon simple mais ambiguë de mettre fin à l’histoire de Gi-hun », a-t-il déclaré à THR.

Bien que ce résultat semble suggérer qu’il y aura une deuxième saison, cela n’a pas été confirmé pour le moment. Cependant, le créateur a déjà quelques idées. «J’ai laissé certaines choses ouvertes à gérer lors de la deuxième saison, si cela se produit. Je veux révéler le passé du leader (Lee Byung Hun), l’histoire de Joonho (Wi Ha Joon) et celle de l’homme qui porte des ddakjis dans sa mallette (Gong Yoo) », a-t-il déclaré à CNN.

«Comme écrire, produire et réaliser une série ne représente que beaucoup de travail, cela m’inquiète quand je pense au tournage de la saison 2. Il n’y a rien de confirmé pour le moment. Je le regarde personnellement, car beaucoup de gens parlent de la saison 2″, a-t-il ajouté.

Source : Cependant