Le créateur du mème ‘Side-eying Chloe’ le vendra sous forme de NFT

Une jeune femme qui est devenue une sensation sur Internet lorsqu’une photo d’elle est devenue virale vend maintenant l’image originale pour des milliers de dollars aux enchères. Chloé Clem, maintenant 10 ans, est devenu un succès sur Internet en 2013 lorsque, à l’âge de deux ans, sa mère l’a enregistrée donnant une réaction peu impressionnée à un voyage surprise à Disneyland.

Depuis, l’image est devenue un mème populaire pour tous ceux qui expriment leur inquiétude. Il sera vendu sous forme de jeton non fongible (NFT), un moyen de posséder l’image numérique originale. Un NFT fournit un certificat de propriété numérique pour la pièce et permet aux versions originales de contenus en ligne populaires, tels que les mèmes viraux et les tweets, d’être vendues comme s’il s’agissait d’œuvres d’art physiques.

Dans de nombreux cas, l’artiste peut conserver les droits d’auteur sur son œuvre, vous pouvez donc continuer à en produire et à vendre des copies, mais l’acheteur en possède « l’original ». Certaines personnes comparent cela à l’achat d’une copie dédicacée, et les collectionneurs ont déclaré qu’ils appréciaient le « droit de se vanter » de posséder l’original.