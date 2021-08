Le créateur du projet AM2R célèbre le 35e anniversaire de Metroid avec un nouveau jeu

Hier marquait le 35e anniversaire du lancement original de Metroid au Japon. Ce n’était pas non plus le seul anniversaire de Metroid. La refonte par les fans de Metroid II : Le retour de Samus – mieux connu sous le nom de Project AM2R (Another Metroid 2 Remake) a eu cinq ans.

Pour fêter ça, le développeur Milton “DoctorM64” Guasti – qui travaille maintenant chez Moon Studios sur des jeux comme Ori et la volonté des feux follets a publié un petit jeu sur navigateur Web ‘Skippy the Robot’ – l’une des nombreuses “histoires inédites” de l’univers AM2R.

Joyeux 35ème Metroid !!! Aussi, pour fêter les 5 ans d’AM2R, voici un jeu avec le robot préféré de tous :https://t.co/ZA28Xv4Hch – Projet AM2R (@AM2Rgame) 6 août 2021

Si vous vous demandez quelle est la connexion à Metroid ici, il s’agissait essentiellement d’un mini-jeu dans AM2R qui est maintenant devenu son propre titre. Dans la version originale, Samus a pris le contrôle à distance du robot.

Voici un peu du développeur à ce sujet :

“Skippy the Bot est un jeu de plateforme physique, situé dans une dangereuse usine abandonnée. Apprenez à sauter comme un vrai robot, à échapper à l’usine mortelle et à découvrir votre véritable destin. Conçu pour le 5e anniversaire de la sortie d’AM2R et le 35e de Metroid.”

“Skippy a été construit en quelques semaines pour cet anniversaire, en utilisant un framework que je développe pour un autre projet plus important. J’espère que si tout se passe bien, je serai peut-être prêt à partager plus de détails à ce sujet dans un avenir pas si lointain. C’est va être assez unique.”

“Si vous aimez Skippy, faites-le moi savoir et je ferai de mon mieux pour ajouter plus de contenu.”

Guasti a également résumé les cinq dernières années depuis la sortie d’AM2R. Ça a été un sacré tour :

“AM2R a maintenant 5 ans. Voir les gens recommander AM2R comme moyen de découvrir Metroid 2 en prévision de Dread est vraiment une leçon d’humilité. Je suis très reconnaissant pour tout cela.”

“La situation juridique n’a pas changé, je ne développe, ne mets pas à jour ou ne distribue pas le jeu. Néanmoins, la communauté a réussi à ajouter du nouveau contenu via des correctifs, des mods ont été développés et la communauté speedrun est toujours très active. Le jeu est toujours vivant et pertinent.”

« Que s’est-il passé pendant ces 5 dernières années ?

Bien…”

AM2R a reçu un avis de retrait DMCA, le développement et la distribution ont cessé AM2R a été nominé pour le Fan Game of the Year aux Game Awards, pendant quelques heures AM2R a été présenté au Pixel Museum en France Des youtubeurs impressionnants que j’admire ont joué au jeu Les gens ont créé beaucoup d’AM2R fanart Plusieurs marathons sur le thème de Metroid ont présenté AM2R Des fans très talentueux ont inversé le jeu et ont ajouté des fonctionnalités insensées comme le grand écran et le multijoueur J’ai obtenu un emploi chez Moon Studios en tant que concepteur de jeu

