Le créateur rebelle de Katey Sagal a un message pour les fans après que le spectacle n’ait pas réussi à trouver une nouvelle maison

Le retour de Katey Sagal à la télévision dans un rôle principal pour ABC’s Rebel semblait être un succès infaillible, mais l’émission a été annulée de manière choquante après seulement cinq épisodes. L’équipe Rebel, y compris la créatrice et showrunner Krista Vernoff et Sagal elle-même, ainsi que les fans, n’étaient cependant pas prêts à dire au revoir, et la recherche d’un nouveau foyer pour la série était en cours. Maintenant, malheureusement, cette recherche a pris fin car Rebel n’a pas réussi à trouver une nouvelle maison, et Vernoff a un message pour les fans.