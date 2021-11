Le créateur vétéran de Louis Vuitton et fondateur de Off-White, Virgil Abloh, est décédé à 41 ans

— Les réactions au décès de Virgile affluent en masse … avec des gens comme Pharrell, Idris Elbe, Khloe kardashian, Hailey Bieber, Soulja garçon, Odell Beckham Jr., Jeffree étoile, Kehlani, Scooter braun, Omarion, Villes de Karl-Anthony et d’autres affichant des souvenirs pour leur ami.

Toujours aucun signe d’hommage de Ye ou Kim… mais on imagine le leur à venir.

Virgile Abloh — le directeur artistique de Louis Vuitton et fondateur d’Off-White — est décédé… ceci selon ses maisons de couture respectives.

La société mère de Louis, LVMH, a fait cette annonce étonnante dimanche … affirmant que Virgile est décédé dimanche d’un cancer, une maladie qu’il portait et combattait en privé depuis plusieurs années, apparemment.

LVMH, Louis Vuitton et Off White sont dévastés pour annoncer le décès de Virgil Abloh, dimanche 28 novembre, d’un cancer qu’il luttait en privé depuis plusieurs années. pic.twitter.com/CytwZLvSFu — LVMH (@LVMH) 28 novembre 2021 @LVMH

Leur PDG Bernard Arnault ajoute : « Nous sommes tous choqués après cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi dans ce moment de grande tristesse, et nous pensent tous à ses proches après le décès de leur mari, de leur père, de leur frère ou de leur ami. »

Comme nous l’avons dit … Virgil était historique dans le jeu de la mode, car il a été le premier homme noir à être engagé pour prendre en charge LV avec son look et sa vision au début de 2018. Il était un designer révolutionnaire et était également de bons amis avec Kanye West et Kim Kardashian.

En parlant de Ye, Virgil et lui s’étaient disputés ces dernières années – faisant allusion à certaines des chansons de Kanye – mais ils ont écrasé leur bœuf lors du spectacle de Paris Louis 2018, où ils se sont embrassés devant les caméras et ont également posé ensemble.

Vous sembliez contrarié que Virgil ait accepté le poste de Louis à l’époque, au lieu de travailler peut-être exclusivement avec lui.

Moment Kanye & Virgil à Paris. C’est beau. pic.twitter.com/sFybpiyqmn – KKW MAFIA (@KKWMAFIA) 21 juin 2018 @KKWMAFIA

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ… lui et Virgil sont restés proches ces dernières années, et VA a même assisté à l’un des événements d’écoute « DONDA » de Kanye à Chicago cette année. Non seulement cela – mais on nous dit que Kanye était aussi l’un de ces proches de Virgil qui était au courant de sa maladie.

Leur relation remonte à des années… jusqu’en 2009, lorsque Virgil était stagiaire chez Fendi, où il côtoyait pour la première fois le rappeur/producteur. Il a ensuite lancé Off-White … qui a connu un succès majeur.

L’ascension fulgurante de Virgile ne ressemble à aucune autre… et ses talents ne sont pas passés inaperçus, en particulier parmi les riches et les célébrités. Il avait beaucoup, beaucoup d’admirateurs et d’amis à Hollywood – y compris des mannequins, des acteurs, des chanteurs, des rappeurs, des musiciens, des athlètes, des artistes traditionnels, des collègues designers et, bien sûr, des chefs d’entreprise de plusieurs secteurs différents. Il est aussi un incontournable des médias.

L’une des dernières fois où VA a été vu en public, c’était il y a un mois complet, vers la fin octobre… quand il a été photographié marchant dans les rues de New York avec un snowboard à la main. On dirait qu’il s’agit peut-être d’une collaboration sur laquelle il travaillait, qu’il confiait au déchiqueteur vétérinaire Russell Winfield … qui s’est accroché à ce que Virgile avait apparemment fait pour lui.

Cela montre bien que le gars était un designer dans tous les sens du terme, même au-delà de la garde-robe et des vêtements.

Virgile laisse derrière lui sa femme, Shannon, et ses 2 enfants. Il n’avait que 41 ans.

DÉCHIRURE

Publié à l’origine – 10:49 PT