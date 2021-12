Le CRED acquiert Happay pour 180 millions de dollars dans le cadre d’une opération cash & stock

L’accord valorise Happay à 180 millions de dollars et l’acquisition sera probablement une combinaison d’espèces et d’actions.

CRED, une plate-forme de paiement de factures réservée aux membres, a annoncé qu’elle allait acquérir Happay, une plate-forme de gestion des dépenses d’entreprise développée en interne. Les entreprises de paiement uniquement relevant d’un cloud, la plupart des entreprises de l’espace cherchent à innover et à offrir des services à valeur ajoutée aux consommateurs. L’acquisition d’Happay permettra au CRED d’accéder à un nouveau segment de clientèle. L’accord valorise Happay à 180 millions de dollars et l’acquisition sera probablement une combinaison d’espèces et d’actions.

Après l’acquisition, Happay fonctionnera comme une entité distincte et l’équipe travaillera en étroite collaboration avec la direction du CRED pour tirer parti de l’écosystème, développer la distribution, élargir l’offre de produits et développer l’échelle.

Kunal Shah, fondateur, CRED, a déclaré: « Avec des frais professionnels formant une partie importante de la carte de crédit passe, ce qui porte la gestion des frais professionnels dans l’écosystème CRED est une extension naturelle de notre proposition. La force du produit, l’expérience client et la vision de Happay s’alignent sur notre intention au CRED de récompenser les comportements financiers responsables et nous sommes ravis de les accompagner dans leur cheminement vers le leadership de la catégorie.

Happay est une plate-forme de gestion des dépenses, des paiements et des voyages d’affaires desservant plus de 6 000 entreprises. Il gère les dépenses liées au travail de plus d’un million d’utilisateurs dans le monde avec 1 milliard de dollars de dépenses annuelles, et il prétend être le leader de sa catégorie. La pile logicielle et le moteur de paiement interne de Happay, ainsi que sa facilité d’utilisation, viendront compléter les services de gestion de cartes que le CRED propose à ses membres pour leurs dépenses personnelles, a déclaré la société. Anshul Rai, co-fondateur et PDG de Happay, a déclaré : « La prochaine phase de notre croissance viendra de la construction de l’échelle, de la marque et de la distribution. L’expérience de l’équipe du CRED à cet égard est sans précédent, et nous sommes ravis d’apprendre et de grandir ensemble.

