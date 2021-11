Le CRED sort le dernier film avec Chacha Chaudhary et Suppandi

Le film publicitaire vise à soutenir l’objectif du CRED de promouvoir l’indépendance financière et l’alphabétisation.

Le CRED a lancé un film publicitaire animé mettant en vedette Chacha Chaudhary et Suppandi pour promouvoir la responsabilité financière et l’indépendance. Le film est créé par un studio de webcomic indien Bakarmax. Pour Trupthi Shetty, produit et croissance, CRED, l’entreprise vise toujours à apporter quelque chose d’unique à ses membres. « Avec cette nouvelle campagne, le CRED réinvente la nostalgie en apportant quelque chose de nouveau à l’ancien avec des personnalités familières pour encourager l’indépendance financière et l’alphabétisation. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe Bakarmax qui a proposé ce concept, où nous pourrions faire venir des personnages bien-aimés des années 90 pour envoyer le message à nos membres et consommateurs », a-t-elle ajouté.

Dans le film, Chacha Chaudhary et Suppandi se livrent à une plaisanterie amusante sur la façon dont les temps ont changé alors qu’ils discutent d’une myriade de sujets tels que la surcharge d’informations, le recours à des sites de réseautage social et des changements écologiques malheureux mal reconnus comme le réchauffement climatique, la mort de la faune, la noyade villes et plus. De plus, le film publicitaire vise à soutenir l’objectif du CRED de promouvoir l’indépendance financière et l’alphabétisation. Le film publicitaire se termine en attirant l’attention sur les récompenses exclusives que le CRED offre à ses membres pour suivre des pratiques financières saines.

Selon Sumit Kumar, fondateur de Bakarmax, le processus de construction d’un concept qui ramènerait la nostalgie avec une touche a été une expérience formidable. « Mettre en lumière les avancées du secteur financier sous un angle différent était rafraîchissant. J’espère que les membres du CRED et les consommateurs apprécieront le dernier film d’animation », a-t-il ajouté.

CRED est une plate-forme transparente et entièrement numérique d’individus, de marques et d’institutions hautement fiables. Le CRED, avec son approche empathique du design, rend les décisions financières visibles et valorisantes pour ses membres, facilitant l’accès à une vie meilleure sous forme de récompenses et d’expériences exclusives. L’admission au CRED est basée sur une cote de crédit pour les particuliers et des frais pour les marques et les institutions.

