Le CREDAI demande des aides fiscales pour stimuler la demande de logements ; relèvement du plafond de déduction des intérêts d’emprunt immobilier

Le CREDAI a déclaré que la limite de Rs 45 lakh sur la valeur de la propriété pour être considérée comme un logement abordable rend les logements dans les métros inéligibles aux avantages de la section 80 IBA, qui favorise le développement de ces maisons à bas prix.

L’organisme faîtier des agents immobiliers CREDAI a demandé diverses mesures fiscales pour stimuler la demande de logements, notamment une augmentation de la limite de déduction des intérêts sur les prêts immobiliers à Rs 5 lakh par rapport aux Rs 2 lakh actuels.

Dans ses recommandations budgétaires au ministère des Finances, le CREDAI qui compte environ 13 000 membres promoteurs, a également demandé un statut d’infrastructure pour le secteur et un changement de définition du logement abordable.

Le président national du CREDAI, Harshvardhan Patodia, s’attend à ce que le prochain budget donne l’impulsion nécessaire au développement des infrastructures et au logement en introduisant divers amendements, assouplissements et extensions.

« Nous exhortons le ministère des Finances à augmenter la déduction d’intérêts pour les acheteurs de maison pour le remboursement d’impôt en vertu de l’article 24 (B) afin de renforcer le sentiment général d’achat d’une maison, en particulier en ces temps difficiles avec le début de la troisième vague », a déclaré Patodia.

Le CREDAI a également demandé un amendement à l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu pour augmenter la limite de remboursement du principal du prêt au logement, réduire la charge fiscale sur les logements locatifs et les plus-values ​​à long terme sur les immobilisations.

Concernant la déduction des intérêts sur les prêts immobiliers, le CREDAI a déclaré que « dans le cas des particuliers, les intérêts relatifs à la première propriété indépendante devraient être autorisés sans aucune limite ». Alternativement, la limite de déduction des intérêts devrait être augmentée à Rs 5 lakh en ce qui concerne la propriété indépendante, a-t-il ajouté.

La limite de valeur de l’unité doit être portée à Rs 75 lakh (pour les villes non métropolitaines) et Rs 1,50 crore (pour les villes métropolitaines), a-t-il déclaré.

Alors que les constructeurs concluent des accords de développement conjoint (JDA) avec les propriétaires fonciers pour développer de nouveaux projets, le CREDAI a souligné que le paiement de la taxe au moment de la JDA alors que la contrepartie réelle serait versée à une date future, agit comme un frein à l’égard du logement et de l’immobilier. développement immobilier.

« L’amendement permettra d’éviter d’énormes quantités de litiges », a déclaré l’association.

Deepak Goradia, président de CREDAI-MCHI, a déclaré : « Nous espérons que le prochain budget placera l’immobilier sous le statut d’infrastructure, ce qui à son tour débloquera de multiples avantages fiscaux pour stimuler l’investissement étranger et local et la demande globale dans le secteur. Il a déclaré que le gouvernement devrait envisager d’augmenter considérablement le remboursement d’impôt pour les acheteurs de maison.

Pour promouvoir le logement locatif, le CREDAI a suggéré que 100 % des revenus locatifs jusqu’à Rs 20 lakh par an soient exonérés du paiement de l’impôt sur le revenu, les institutions payant le MAT le cas échéant.

Créé en 1999, le CREDAI est l’organisme suprême des promoteurs immobiliers privés en Inde, représentant plus de 13 000 promoteurs dans 21 États et 217 sections municipales à travers le pays.

