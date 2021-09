Le crédit à la grande industrie baisse pour le onzième mois consécutif

in

Les analystes ont attribué la contraction du crédit à la grande industrie à une plus faible utilisation des limites sanctionnées et à la réduction des expositions par les banques.

La valeur des prêts en cours aux grandes industries a diminué pour le 11e mois consécutif en juillet 2021, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). Une grande partie de la croissance progressive du crédit bancaire a été menée par le segment de détail alors que la tendance au désendettement des entreprises se poursuit.

Les analystes ont attribué la contraction du crédit à la grande industrie à une plus faible utilisation des limites sanctionnées et à la réduction des expositions par les banques. Dans un rapport publié mercredi, ICICI Securities a déclaré que la sous-utilisation des limites, une perspective de demande modeste et une diminution de l’exposition dans quelques secteurs ont entraîné une baisse du crédit bancaire à l’industrie.

Le mois dernier, le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Khara, a déclaré que les limites autorisées étaient toujours sous-utilisées à hauteur de 25%. De même, des banques très présentes dans les prêts aux entreprises, comme la Bank of Baroda (BoB), ont admis avoir sciemment réduit certains prêts à faible marge.

Sanjiv Chadha, directeur général et PDG de BoB, a déclaré à FE en août qu’une abondance de liquidités avait entraîné une pression sur les prix du côté des entreprises. “La seule raison pour laquelle la croissance a été modérée au cours de ce trimestre (T1) est que nous avons laissé s’écouler certains prêts aux entreprises à bas prix parce que nous pensons que le scénario de liquidité devrait commencer à changer au cours des prochains mois”, a-t-il ajouté.

Malgré un environnement de taux bas, les prêts bancaires aux entreprises n’ont pas connu beaucoup de succès. “L’environnement des taux d’intérêt est assez favorable, mais les spreads se maintiennent à des niveaux élevés, ce qui suggère que les prêteurs sont toujours réticents à assouplir les normes de prêt ou que les emprunteurs ne sont pas encore à l’aise pour tirer parti”, a déclaré Kotak Institutional Equities (KIE) dans une note mercredi. .

Cependant, les tendances des prêts aux entreprises pourraient s’améliorer dans les mois à venir. ICICI Securities a déclaré que les perspectives de demande s’améliorent. “Nous pensons qu’India Inc, après avoir traversé une phase de désendettement au cours des dernières années, est désormais mieux positionnée et confiante pour enclume sur la voie du réendettement”, a déclaré la maison de courtage, ajoutant que les financiers indiens se sont également affligés d’abondants des liquidités et des volants de fonds propres pour exploiter l’opportunité émergente.

Les tendances des prix devraient également s’améliorer, selon Chadha de BoB. “Il existe une opportunité de tarifer les prêts aux entreprises d’une manière légèrement meilleure par rapport à ce qui était possible au cours des 12 derniers mois”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait pas mal d’activité dans des secteurs comme les routes, les projets de gaz de ville et les énergies renouvelables. . L’expansion des friches industrielles est également en cours, a-t-il déclaré.

Une forte baisse des taux du marché obligataire jusqu’en juillet 2020 avait conduit à un rétrécissement de l’écart entre le financement bancaire et les taux obligataires, mais les rendements obligataires semblent désormais suivre une tendance à la hausse, ont écrit les analystes de KIE dans un rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.