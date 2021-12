Le crédit-bail commercial atteint de nouveaux sommets à Delhi-NCR

L’activité de location au détail a touché 0,6 million de pieds carrés au troisième trimestre de 2021 dans les centres commerciaux et les rues commerçantes de catégorie A, et a également connu une croissance trimestrielle de près de 165%.

Le retour des consommateurs vers les destinations d’achat physiques stimule la demande d’espaces de vente au détail haut de gamme à travers Delhi-NCR. L’ère post-pandémique a vu une transformation significative du comportement des consommateurs qui a conduit au changement stratégique dans le secteur de la vente au détail. Cependant, le secteur a rapidement rebondi, les chiffres du crédit-bail reflétant la forte traction du crédit-bail commercial.

Selon un rapport de CBRE, l’activité de location au détail a touché 0,6 million de pieds carrés au troisième trimestre 2021 dans les centres commerciaux et les rues commerçantes de catégorie A, et a également connu une croissance trimestrielle de près de 165%. L’activité de location a été menée par Hyderabad (38%) et suivie par Delhi-NCR (26%) et Bangalore (12%). Selon un rapport 2021 de Bain & Company, le secteur de la vente au détail indien est l’un des plus dynamiques au monde et devrait atteindre 1,3 billion de dollars d’ici l’exercice 26.

Les développeurs sont convaincus que 2022 apportera des résultats plus prometteurs pour ce segment.

« La reprise économique robuste, après la deuxième vague de la pandémie, a renforcé le sentiment du marché et des consommateurs, soutenant ainsi la croissance du secteur de la vente au détail pour atteindre rapidement les niveaux d’avant Covid. L’ouverture des entreprises couplée à la demande accrue des consommateurs a alimenté la location de détail à travers les villes. Delhi-NCR a réussi à attirer l’intérêt des investisseurs et des détaillants et a connu une amélioration de l’activité de vente au détail. Nous avons loué 10,5 lakh pieds carrés d’avril 2021 à octobre 2021, dont 7,35 lakh pieds carrés à Delhi NCR comprenant Greater Noida et Faridabad », a déclaré Jatin Goel, directeur d’Omaxe Ltd.

Le projet de grande rue Omaxe World Street à Faridabad compte env. 200 magasins opérationnels comprenant des marques locales, nationales et internationales comme Domino’s, Pizza Hut, KFC, W, Red Tape, Numero Uno, Lenovo, Samsung, LG, etc.

Jatin Goel, directeur d’Omaxe Ltd, a ajouté : « Nous sommes optimistes que la hausse des sentiments des consommateurs et du marché propulsera l’activité de location à moins que la nouvelle variante du coronavirus ne ralentisse cet élan. »

Les politiques gouvernementales favorables et les faibles taux d’intérêt ont également joué un rôle essentiel dans le soutien de la croissance du secteur.

Pankaj Bansal, directeur de M3M India, a déclaré : « Comme mentionné dans de nombreux rapports, le secteur de la vente au détail est le moteur de la croissance et les investisseurs sont de retour. Le segment a été sur le radar des investisseurs car il fournit des retours assurés et stables sur leurs investissements. En tant que membre de NCR, Gurgaon semble être le leader du secteur de la vente au détail. M3M India elle-même est aujourd’hui le plus grand développeur d’espace de vente au détail à Gurgaon en fournissant environ 4 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail. Dans l’ensemble, M3M India a livré 20 millions de pieds carrés d’espace.

Alors que la pandémie a augmenté la pénétration de la numérisation et du commerce électronique, les magasins physiques ont conservé la confiance du détaillant et ont continué d’être un élément essentiel de leur stratégie.

Parlant des opportunités sur les marchés de premier plan comme Gurgaon, Ravish Kapoor, directeur général d’Elan, a déclaré : « Alors que nous voyons la confiance des clients se renforcer avec la stabilisation des marchés, le crédit-bail au détail connaît une augmentation exponentielle à Gurgaon. Aujourd’hui, la ville est devenue un brillant exemple de prospérité économique avec de nombreuses sociétés multinationales Fortune 500 qui l’appellent leur siège social et les acheteurs de maisons affichent un intérêt sans précédent pour l’achat de propriétés de luxe dans la région. Au milieu de ces sentiments exacerbés, les prix de location au détail sont tous prêts à battre tous les records précédents à l’avenir. »

