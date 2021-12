Le crédit bancaire à l’industrie reprend, mais l’immobilier et les prêts à l’éducation sont à la traîne

Parmi les industries, une grande partie du crédit est attribuable aux grandes entreprises.

Par Piyush Shukla

Même si le crédit bancaire à l’industrie, qui représente 29,3 % du crédit total à l’industrie non alimentaire, a montré des signes d’augmentation avec une hausse de 4,1 % en glissement annuel en octobre, les données du déploiement du crédit sectoriel de la Reserve Bank of India montrent que le crédit l’immobilier commercial et les prêts à l’éducation ont diminué respectivement de 0,5% et 8,7% sur un an.

«Les banques ont adopté une position prudente en matière de souscription au cours de la dernière année en raison de l’impact de Covid et se sont davantage concentrées sur les prêts de détail et de fonds de roulement garantis aux emprunteurs bien notés. Alors que les banques ont activement poursuivi une croissance plus forte des segments hypothécaires et même des segments LAP (long contre immobilier), elles ont maintenu un contrôle strict sur leur exposition à l’immobilier commercial afin de réduire les risques liés à la qualité des actifs dans un environnement économique incertain », a déclaré Nitin Aggarwal, vice-président. président, recherche-secteur bancaire chez Motilal Oswal Financial Services.

Selon les données de RBI, le crédit au secteur de l’industrie a augmenté de 4,1% sur un an pour atteindre 28 54 571 crore de Rs au 22 octobre. déploiement par les banques de 8,7% à Rs 47 260 crore.

Parmi les industries, une grande partie du crédit est attribuable aux grandes entreprises. Les données montrent que si le crédit bancaire aux micro et petites industries a augmenté de 11,9% en glissement annuel et que les prêts aux industries de taille moyenne ont augmenté de 48,6% en pourcentage au cours de la dernière année, les avances aux grandes entreprises sont restées stables, enregistrant 0,5% en glissement annuel. augmentation annuelle de Rs 22,70,350 crore comme le 22 octobre.

« La demande de prêts à l’industrie s’est redressée à 4 % en glissement annuel contre -0,7 % à la même période l’an dernier. Cela a été mené par une reprise saine dans les micro, petites et moyennes entreprises et, dans une certaine mesure, a également été aidée par les décaissements de l’ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) effectués plus tôt. Cependant, la croissance de la grande industrie reste modérée à 0,5% sur un an, bien que l’utilisation des capacités s’améliore et que les banques s’attendent à une reprise de la demande des entreprises au cours des prochains trimestres grâce à une reprise progressive du cycle d’investissement », a ajouté Aggarwal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.