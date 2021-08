Le crédit diminue moins lors de la deuxième vague de Covid en raison de blocages localisés

La première moitié de l’exercice connaît généralement une croissance modérée des prêts avant que la saison chargée ne commence avec la saison des fêtes.

La décroissance du crédit non alimentaire en cumul annuel (cumul annuel) jusqu’à présent au cours de l’exercice 22 a été moindre que pendant la période comparable de l’exercice 21, car les blocages au cours de la deuxième vague de la pandémie étaient de nature plus localisée. Entre le 29 mars et le 30 juillet 2021, les encours de crédit des banques ont baissé de 0,5%, contre une baisse de 1,1% des encours de crédit observée entre le 27 mars et le 31 juillet 2020.

En fait, la tendance de la croissance des prêts a été meilleure au cours des quatre premiers mois de l’EX22 qu’au cours des quatre premiers mois de l’année pré-Covid de l’EX20. Entre le 29 mars et le 2 août 2019, les encours de crédits dans le système bancaire avaient baissé de 0,66 %. La première moitié de l’exercice connaît généralement une croissance modérée des prêts avant que la saison chargée ne commence avec la saison des fêtes.

Dans un rapport daté du 16 août, Nomura a déclaré que son indice de reprise des affaires en Inde (NIBRI) avait mis moins de trois mois pour franchir les 100 après la deuxième vague, alors qu’il avait mis près de 10 mois pour revenir vers la barre des 100 après la première vague. du Covid-19.

Les banquiers ont déclaré que si l’imposition de blocages et d’autres restrictions à la mobilité avait nui aux décaissements au cours des deux premiers mois de l’exercice 22, la reprise a été rapide. Sandeep Bakhshi, directeur général et PDG d’ICICI Bank, a déclaré aux analystes que les décaissements au détail se sont modérés en avril et mai en raison des mesures de confinement en place dans diverses régions du pays. « Avec l’assouplissement progressif des restrictions, les décaissements ont repris en juin et juillet. Les dépenses par cartes de crédit ont diminué en avril et mai, mais se sont améliorées pour atteindre les niveaux de mars en juin, tirées par les dépenses dans des catégories telles que les biens de consommation durables, les services publics, l’éducation et les assurances », a déclaré Bakhshi. Le portefeuille de prêts aux particuliers d’ICICI Bank, hors banque d’affaires, a augmenté de 20,2 % en glissement annuel et est resté stable en séquentiel au 30 juin 2021.

L’utilisation des limites du fonds de roulement s’est également améliorée. Le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Khara, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le niveau de sous-utilisation du groupe de clients commerciaux de la banque avait chuté à 25 % au premier trimestre de l’exercice 22, contre environ 30 % au trimestre précédent.

Dans le même temps, les prêteurs ont fait preuve de prudence tout en orientant la croissance du crédit sur l’ensemble de l’année. Le SBI a déclaré qu’il s’attend à une croissance de 9% au cours de l’exercice 22 et Khara a déclaré que la croissance du crédit sera fonction de l’économie réelle. “Nous n’attendons que l’opportunité de soutenir la croissance du crédit, mais elle émanera des emprunteurs et de l’économie réelle”, a-t-il déclaré.

