Le crédit d’impôt pour enfants pourrait bientôt être réduit grâce au sénateur Joe Manchin

Joe Manchin, le sénateur démocrate multimillionnaire de Virginie-Occidentale qui, depuis des mois, sape le programme national du président Biden, vise maintenant le crédit d’impôt pour enfants. Ces paiements mensuels de type chèque de relance sont actuellement reçus par des millions d’Américains. Ils sont aussi souvent invoqués pour aider les ménages à joindre les deux bouts.

Plus précisément, le sénateur Manchin pense que les chèques de crédit d’impôt pour enfants sont beaucoup trop généreux et touchent trop de gens. Soit dit en passant, ce sont des chèques de relance à propos desquels l’IRS a partagé cette mise à jour vendredi: le lot de paiements qui vient d’être émis vendredi s’élevait à environ 15 milliards de dollars. Et ils vont, en grande partie sous forme de dépôts directs, à quelque 36 millions de familles américaines. Le sénateur Manchin, quant à lui, a déclaré à la Maison Blanche qu’il souhaitait que deux nouvelles exigences soient mises en place à l’avenir. L’un est une exigence de travail afin d’obtenir les chèques. Et le second est un plafond de revenu familial de 60 000 $.

Le sénateur Joe Manchin vise le crédit d’impôt pour enfants

Ces priorités du sénateur sont importantes pour plusieurs raisons extrêmement importantes. Le président Biden s’est déjà prononcé en faveur de l’extension du crédit d’impôt pour enfants, dont la loi de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année a financé une prolongation d’un an. Les Américains bénéficient de cette prolongation sous la forme de six chèques mensuels, qui prendront fin en décembre. Ceux-ci seront complétés par un crédit plus important que la normale qu’ils pourront prendre au moment des impôts en 2022.

Les démocrates veulent continuer à structurer ce crédit d’impôt afin que les chèques continuent d’être émis mensuellement. Au lieu de faire attendre les gens pour obtenir les avantages d’un seul coup, c’est-à-dire, comme ils le faisaient avant 2020. Cependant, cet objectif doit être mis en balance avec la réalité actuelle du Sénat américain – où les démocrates détiennent les marges les plus étroites. Le partage est de 50-50, le vice-président Kamala Harris étant en mesure de briser l’égalité des voix.

Mais puisqu’il devient ainsi impératif pour chaque démocrate de se serrer les coudes, cela signifie également que les ambitions du président peuvent être anéanties si un seul démocrate, comme Manchin, menace de rompre les rangs. À moins que les démocrates dans leur ensemble n’ajoutent des membres républicains au bercail lors d’un vote spécifique ? Cela signifie qu’un sénateur comme Manchin peut exiger (et obtenir) des modifications à telle ou telle législation.

Le reste des chèques

Dans l’état actuel des choses, le quatrième des six chèques de relance étant sorti vendredi, les destinataires en recevront deux autres en vertu de l’autorisation actuelle. Ces chèques seront émis le 15 novembre et le dernier chèque le 15 décembre.

Les inquiétudes de Manchin concernant le crédit d’impôt pour enfants surviennent au milieu de la lutte de l’administration Biden pour faire adopter un vaste plan de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars. Manchin et, dans une moindre mesure, le sénateur démocrate de l’Arizona, Kyrsten Sinema, ont profité de la division étroite des partis au Sénat et ont cajolé leurs collègues démocrates pour satisfaire leurs propres intérêts, plutôt que l’inverse.

La nécessité pour 50 sénateurs de rester ensemble rend donc une valeur aberrante encore plus déterminante que jamais.

Manchin n’aime pas non plus que, cette année, Biden ait étendu le crédit d’impôt pour enfants aux familles sans revenu imposable. Selon les estimations de la Maison Blanche, cet avantage peut réduire de moitié la pauvreté des enfants aux États-Unis. Cependant, c’est certainement cher, c’est le moins qu’on puisse dire. Le coût est estimé à 450 milliards de dollars pour maintenir le crédit d’impôt pour enfants prolongé pendant encore quatre ans. Ce qui est quelque chose que le président Biden a déjà dit qu’il voulait essayer de réaliser.