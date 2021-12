Le crédit doit être accordé à Lee Johnson et Sunderland

Une semaine, c’est long dans le football. Avant d’avoir trois matchs à domicile en sept jours, certains fans ont demandé que Lee Johnson soit relevé de ses fonctions. Sunderland avait traversé une période difficile qui avait vu plusieurs mauvais résultats et performances. Éliminés de deux compétitions de coupe par des équipes de ligue inférieure et glissant dans le classement, les fans des Black Cats étaient pour le moins mécontents malgré les résultats qui commençaient lentement à s’améliorer. Cependant, le mérite revient à Lee Johnson et à Sunderland pour avoir renversé leur fortune.

Les fans devenaient familiers

Il n’y a pas si longtemps, les fans avaient le sentiment familier que leur équipe commençait à trébucher après un début de saison prometteur. Les résultats et les performances se sont considérablement dégradés en peu de temps. Rapidement, Sunderland a été battu 5-1 et 3-0 à l’extérieur, éliminé de la FA Cup par Mansfield Town, combattant de la Ligue 2 et battu aux tirs au but lors de la phase de groupes du trophée EFL à domicile contre Bradford City avant d’être éliminé de la compétition par Oldham Athletic. Ils ont également été battus à domicile par Charlton Athletic, alors en difficulté et sans manager.

Les fans se demandaient si Lee Johnson était la bonne personne pour sortir leur club de League One – une ligue dont ils veulent désespérément sortir.

Les blessures s’accumulaient et Johnson devait trouver rapidement une solution à l’aggravation de la forme. Le gestionnaire était toutefois confiant que les performances et les résultats s’amélioreraient. Il a déclaré: « Il y a toujours des signes de qualité dans la qualité que nous avons et nous sommes très confiants que nous pouvons entrer dans le prochain lot de jeux, ramasser des points et améliorer régulièrement les performances. »

Invaincu Streak voit les chats noirs monter en deuxième position

Johnson a eu raison. Son équipe est désormais sur une série de six matchs sans défaite en championnat, qui lui a valu quatre victoires et deux nuls. Les résultats se sont améliorés en premier. Une victoire vitale à domicile contre Ipswich Town au Stadium of Light a été suivie d’un match nul à Shrewsbury Town et d’une victoire à Cambridge United.

Bien que les résultats aient stabilisé le navire, les performances étaient loin d’être convaincantes. Un match nul à domicile contre d’autres espoirs de promotion, Oxford United, a maintenu la séquence invaincue, mais avec plusieurs joueurs clés manquants et des joueurs jouant hors de position, les fans ne pouvaient pas se laisser emporter.

Cependant, les deux derniers matchs à domicile contre Morecambe et Plymouth Argyle ont vu les performances de chaque joueur s’améliorer considérablement.

Morecambe a été bien battu, avec certains des jeux offensifs de Sunderland parmi les meilleurs vus au Stadium of Light depuis un certain temps. Les niveaux de performance étaient à nouveau élevés alors qu’ils accueillaient Plymouth Argyle. Les Pilgrims, malgré une excellente saison, ont eu leur propre forme incohérente ces derniers temps et ont perdu leur manager contre Preston North End avant ce match. Sunderland a rapidement pris une avance de deux buts avec des buts bien travaillés des jeunes Nathan Broadhead et Dan Neil et a remporté le match à juste titre malgré le fait qu’Argyle ait marqué un but en deuxième mi-temps.

Lee Johnson et Sunderland ravis

Lee Johnson, comme les fans qui ont chanté son nom après le match de Plymouth, était naturellement ravi de la façon dont le club et ses joueurs ont tourné leur fortune. Il y a quelques semaines à peine, Sunderland était en difficulté, mais le mérite en revient à Johnson et à son équipe. Maintenant, ils doivent maintenir leurs niveaux de performances et se rendre en janvier où Johnson pourra renforcer son équipe ravagée par les blessures.

Après le match de Plymouth, Johnson a déclaré : « Il y a quatre ou cinq semaines, les gens ont demandé ce que nous faisions, si nous étions assez bons.

« Je pense que les jeunes joueurs en particulier, parce qu’ils n’ont jamais vécu cela auparavant, sont sortis très forts et cela nous est très utile. »

«Je pense que les normes des garçons ont été exceptionnelles, pour être honnête. Qu’il s’agisse de retourner leurs chaussettes pour que la femme du kit n’ait pas à passer 45 minutes par jour à le faire, qu’il s’agisse de garder le vestiaire bien rangé ou de performances constantes à l’entraînement, comme Dajaku et Pritchard nous ont donné un autre niveau à cet égard, et obtenir cette forme physique pour pouvoir concourir samedi-mardi-samedi.

