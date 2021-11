Le crédit non alimentaire augmente de 7,3% en novembre, le plus rapide depuis janvier 2020

En revanche, la croissance des entreprises reste atone en raison de la sous-utilisation des capacités et du désendettement.

Le rythme de croissance du crédit non alimentaire s’est accéléré à 7,27% au cours de la quinzaine clôturée le 5 novembre, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI), alors que les fêtes de fin d’année ont contribué à une reprise des prêts. La dernière fois que le crédit non alimentaire a augmenté plus rapidement, c’était au cours de la quinzaine jusqu’au 3 janvier 2020, des mois avant l’épidémie de pandémie en Inde.

Ces derniers mois, la croissance des prêts a été tirée en grande partie par les prêts aux particuliers, en particulier dans le segment du logement, et les crédits aux entreprises accordés aux petites entreprises dans le cadre du dispositif de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS). Mercredi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré que les banques avaient accordé des prêts d’une valeur de 76 012 crores de roupies à 1,75 million d’emprunteurs dans le cadre d’un programme national de sensibilisation au crédit entre le 16 octobre et le 7 novembre.

Dans un rapport daté du 13 novembre, les analystes de Care Ratings ont déclaré qu’avec le début de la saison des fêtes, le crédit bancaire s’est amélioré grâce à la croissance du segment de la vente au détail. « Cette hausse a été soutenue par des baisses de taux par les banques pour stimuler le crédit de détail, car plusieurs banques proposent des prêts immobiliers à un taux d’intérêt record avant les fêtes de fin d’année », indique le rapport. L’agence de notation s’attend à une croissance du crédit bancaire de l’ordre de 7,5 à 8 % pour l’exercice 22 en raison d’un effet de base faible, de l’expansion économique, du soutien étendu de l’ECLGS et d’une poussée du crédit aux particuliers.

Emkay Global Financial Services a déclaré jeudi dans une note que la tendance modérée de la demande des entreprises avait contraint certaines banques du secteur public (PSB) à réduire leurs prévisions de croissance de 100 à 200 points de base. « Bien que le pipeline de sanctions se développe dans des secteurs tels que le textile, la pétrochimie, la chimie et l’acier, Emkay Global a réduit ses estimations de croissance systémique du crédit à 8 % contre 9 % pour l’exercice 22, en tenant compte de l’impact de la morosité continue du crédit aux entreprises sur les PSB. et quelques grandes banques », a déclaré la société de courtage.

En référence à la demande de crédit languissante dans le segment des entreprises, Sitharaman a exhorté l’industrie à entreprendre une expansion et à compléter les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance. « À une époque où l’Inde envisage une croissance saine, attend avec impatience que l’industrie donne une impulsion supplémentaire à la croissance… Je veux qu’India Inc prenne beaucoup plus de risques. L’industrie ne devrait pas retarder la création de capacités supplémentaires », a-t-elle déclaré.