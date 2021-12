Le crédit non alimentaire augmente de 7,41 % en quinze jours jusqu’au 17 décembre

L’encours du crédit non alimentaire au 17 décembre s’élevait à Rs 112,29 lakh crore, supérieur à Rs 111,83 lakh crore à la fin de la quinzaine précédente. Les dépôts ont augmenté de 9,6% en glissement annuel pour atteindre Rs 158,67 lakh crore.

Le crédit non alimentaire a augmenté de 7,41 % en glissement annuel au cours de la quinzaine se terminant le 17 décembre, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI), se modérant légèrement par rapport à la croissance de 7,51 % observée au cours de la quinzaine précédente, mais supérieur au taux de 6,03 % enregistré il y a un an.

L’encours du crédit non alimentaire au 17 décembre s’élevait à Rs 112,29 lakh crore, supérieur à Rs 111,83 lakh crore à la fin de la quinzaine précédente. Les dépôts ont augmenté de 9,6% en glissement annuel pour atteindre Rs 158,67 lakh crore.

La croissance du crédit avait langui pendant une grande partie de 2021, les entreprises désendettant leurs bilans et les prêts à la consommation faisant une grande partie du gros du travail pour les banques. Ces derniers mois, cependant, les banquiers se sont montrés plus optimistes sur la reprise du crédit aux entreprises.

Les analystes ont également une opinion favorable du marché du crédit, tout en avertissant que les risques d’une nouvelle vague d’infections à Covid demeurent. Dans un rapport récent, les analystes de l’agence de notation CareEdge ont déclaré que les perspectives de croissance du crédit bancaire devraient se situer entre 8 et 9 % pour l’exercice 22 avec un faible effet de base, une expansion économique, une augmentation des investissements publics et privés, un soutien prolongé sous le système de garantie des lignes de crédit d’urgence et une poussée du crédit de détail.

« Les perspectives à moyen terme semblent prometteuses avec une diminution du stress des entreprises et une augmentation des niveaux de provisionnement dans les banques. Cependant, la nouvelle variante du coronavirus (Omicron) pourrait ralentir l’élan si les mesures de verrouillage localisées augmentent », ont-ils déclaré.

Dans son rapport sur la tendance et les progrès du secteur bancaire en Inde pour l’exercice 21, la RBI a déclaré qu’une analyse des vecteurs du marché du crédit montre que le ralentissement du crédit au cours de l’exercice 22 reflétait des problèmes du côté de la demande et de l’offre. « L’activité industrielle (IIP) et l’investissement (FBCF) ont limité la demande de crédit, tandis que les bilans stressés des banques ont limité l’offre de crédit », a déclaré la RBI, ajoutant: « Par conséquent, les politiques visant à stimuler la demande globale doivent être complétées par un renforcement des bilans bancaires. pour réduire le stress pour une impulsion durable à la croissance du crédit.

