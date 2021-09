Le crédit non alimentaire croît le plus rapidement depuis plus d’un an

Les prêteurs tentent de tirer profit de la saison des fêtes, attirant les emprunteurs de détail avec des taux d’intérêt plus bas.

Le taux de croissance du crédit non alimentaire s’élève à 6,68% en glissement annuel pour la quinzaine close le 27 août contre 6,61% la quinzaine précédente. Il s’agit de la croissance la plus rapide du crédit bancaire en 16 mois.

Cependant, la croissance reste inférieure aux niveaux d’avant Covid. La récente reprise est favorisée en partie par l’effet d’une base basse et en partie par le début de la saison des fêtes en août, lorsque la croissance du crédit s’accélère généralement. Au 27 août, l’encours des crédits non alimentaires s’élevait à 108,29 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI).

Les prêteurs tentent de tirer profit de la saison des fêtes, attirant les emprunteurs de détail avec des taux d’intérêt plus bas. Jeudi, Kotak Mahindra Bank a annoncé qu’elle fixerait le prix des prêts immobiliers à 6,5% par an pour une partie des emprunteurs au cours des deux prochains mois.

Ambuj Chandna, président des actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré que le prêteur voulait offrir une bonne affaire à ses clients pendant la période des fêtes et qu’un environnement de liquidités abondantes y contribue.

«Nous constatons une augmentation du crédit dans tous les segments, y compris les prêts non garantis et les cartes de crédit. Je pense que ce qui est important, c’est que le festival est le moment où les gens achètent de nouvelles maisons et qu’il y a une véritable demande là-bas. Nous pensons qu’il existe une opportunité de croissance », a déclaré Chandna.

Les prêteurs non bancaires affirment avoir également constaté une amélioration de la souscription de crédit au cours des dernières semaines. Ramesh Iyer, vice-président et directeur général de Mahindra & Mahindra Financial Services, a déclaré à FE que la fréquentation des concessionnaires automobiles est assez élevée. « En fait, le problème est vraiment la disponibilité des véhicules plutôt que la demande de véhicules en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement de certains OEM (fabricants d’équipement d’origine). J’ai toujours espéré que la saison des festivals après la mousson sera dynamique, et je continue d’avoir ce point de vue », a-t-il déclaré.

Parallèlement, la croissance des dépôts a ralenti à 8,64 % en glissement annuel contre 10,58 % la quinzaine précédente. La valeur des dépôts bancaires s’élevait à 155,17 lakh crore au 27 août. Les données trimestrielles publiées par RBI ont montré que la croissance des dépôts a ralenti au cours du trimestre terminé en juin 2021 alors que la deuxième vague de Covid a frappé les ménages à travers le pays.