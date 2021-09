Le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge vaut jusqu’à 8 000 $ • .

La façon dont le programme de chèques de relance a fonctionné jusqu’à présent au cours des 18 mois environ de la pandémie de COVID-19 est que trois paiements indispensables ont été envoyés automatiquement. En mars et décembre 2020, le gouvernement fédéral a envoyé deux chèques de 1 200 $ et 600 $, respectivement, sur une base automatique. Cela a été suivi en mars de cette année, sous l’administration Biden, d’un autre contrôle automatique. Cette fois pour 1 400 $. Pendant ce temps, il existe un autre paiement de relance disponible pour profiter de ce que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas. Il s’agit du crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge, l’une des principales différences par rapport à ces contrôles de relance antérieurs étant également que cet avantage doit réellement être demandé. Vous ne l’obtiendrez pas automatiquement, en d’autres termes.

Un autre paiement de relance disponible

Voici ce que dit l’IRS à ce sujet. « Le crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge est un crédit accordé pour un pourcentage des dépenses liées au travail qu’un contribuable engage pour la garde de personnes admissibles afin de lui permettre de travailler ou de chercher du travail. Cet avantage était un autre résultat de la loi de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année, la même qui a fourni la nouvelle série de chèques de relance de 1 400 $.

Kiplinger’s a une bonne explication de certains des points forts. Pour commencer, chaque famille dont le revenu brut ajusté n’excède pas 125 000 $ peut bénéficier de ce crédit d’impôt. Il couvrira 50 % de leurs dépenses admissibles. Cependant, ce nombre tombe à 20 % pour les revenus entre 125 001 $ et 183 001 $.

Détails clés à connaître — éligibilité, et plus

Vous pouvez visiter ce portail de l’IRS pour obtenir des réponses à toutes vos questions clés sur ce crédit d’impôt. Pour le réclamer pour 2021, selon l’IRS, vous devrez remplir le formulaire 2441. De plus, vous (et votre conjoint, le cas échéant) devez avoir un « revenu gagné » d’un emploi.

Les couples mariés doivent produire une déclaration de revenus conjointe pour obtenir le crédit. Et vous devez fournir des détails tels que le nom et le numéro d’identification fiscale de la personne qui a fourni les soins.

Pour l’instant, cet avantage n’est disponible que pour l’année d’imposition 2021. Il peut vous rapporter jusqu’à 50 % jusqu’à 8 000 $ des frais de garde d’enfants et des dépenses similaires liées à la garde d’enfants de moins de 13 ans. Ou un conjoint, un parent ou une autre personne à charge dont vous vous occupez et qui ne peut pas s’en soucier pour eux-mêmes. Le but de ce crédit est de vous aider à rembourser certaines dépenses. Plus précisément, ceux engagés pour prendre soin de ces personnes à charge afin que vous puissiez vous concentrer sur votre propre travail.

Vous pouvez également obtenir jusqu’à 50 % de dépenses allant jusqu’à 16 000 $ pour deux personnes à charge ou plus. Tout cela signifie qu’une famille de travailleurs qui répond aux exigences de revenu pourrait, par exemple, obtenir un paiement de relance supplémentaire pouvant aller jusqu’à 8 000 $ sous forme de crédit d’impôt.