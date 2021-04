Le Credit Suisse estime les retombées d’Archegos à 4,7 milliards de dollars et révise le conseil d’administration

PHOTO DE FICHIER: Le logo de la banque suisse Credit Suisse est visible dans une succursale à Berne, en Suisse

Le Credit Suisse Group a annoncé mardi une charge estimée à 4,4 milliards de francs suisses (4,7 milliards de dollars) de sa relation avec Archegos Capital Management LP, a suspendu un programme de rachat d’actions et réduit son dividende proposé.

Voici les réactions au développement.

MICHAEL KUNZ, ANALYSTE CHEZ ZUERCHER KANTONALBANK

«Un cas individuel a ruiné le travail par ailleurs réussi de la banque dans son ensemble au premier trimestre. Au moins – à notre avis – les conséquences sur le personnel sont désormais prises. Le principal dommage a cependant été infligé aux actionnaires, qui doivent se contenter d’un dividende inférieur et d’un rachat d’actions suspendu. Compte tenu de la vulnérabilité de la banque au risque… il ne nous semble pas opportun de recommander des paris sur les titres du Groupe CS.

ANDREAS VENDITTI, ANALYSTE À LA BANQUE VONTOBEL

«Les frais d’Archegos de 4,4 milliards de francs se situent dans le haut de la fourchette. Cependant, la perte avant impôts du 1T21 est limitée à 0,9 milliard de francs grâce à de très bons résultats d’exploitation. Bien que l’impact à court terme semble moins grave que prévu, toutes les conséquences de la perte de réputation ne seront visibles qu’au fil du temps.

«Le PDG Gottstein aurait déclaré que« de sérieuses leçons seront apprises ». Outre les changements apportés au Conseil d’administration, nous attendons avec impatience d’entendre parler des «conséquences plus larges» des enquêtes du Conseil. »

JASON TEH, CHEF DES PLACEMENTS, VERTIUM ASSET MANAGEMENT, SYDNEY:

«Après toute sorte d’explosion, il y a toujours un contrôle plus serré. Je suis à peu près sûr qu’au Credit Suisse, et même à Nomura, ils ne voudront pas laisser les clients lever si facilement cinq contre un.

«C’est beaucoup d’argent … Fondamentalement, ils ont perdu des revenus et ils ne le récupéreront pas tant qu’ils n’auront pas trouvé un autre moyen de l’obtenir.»

OMKAR JOSHI, GESTIONNAIRE DE PORT.UILLE, OPAL CAPITAL MANAGEMENT, SYDNEY:

«Je sais qu’ils doivent changer la direction et c’est exactement ce que vous devez faire dans n’importe quelle entreprise quand quelque chose comme ça se produit, mais je ne suis pas sûr que cela change vraiment les choses.

«Ils ont probablement bougé trop lentement et ils auraient pu faire ce que Goldman ou Morgan Stanley ont fait et agir plus vite… mais la réalité est que quelqu’un allait perdre de l’argent dans tout cela. En fin de compte, la concurrence oblige les exigences de marge de tous les principaux brokers à être similaires. »