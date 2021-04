Le Credit Suisse, Nomura et d’autres envisagent jusqu’à 10 milliards de dollars de pertes de la saga Archegos, selon JP Morgan

JP Morgan a déclaré que l’industrie du courtage gère une entreprise à la valeur de marché et détient des garanties liquides. (Image: REUTERS)

Selon JP Morgan, les principales banques d’investissement mondiales, le Credit Suisse, Nomura et d’autres, victimes des retombées d’Archegos, pourraient subir des pertes s’élevant à 10 milliards de dollars. Dans une note récente, les analystes de JP Morgan ont déclaré que les pertes subies par les banques pourraient être très importantes pour une entreprise évaluée à la valeur du marché et détenant des garanties liquides. «Nous prévoyons maintenant des pertes bien au-delà du scénario de déroulement normal pour l’industrie», ont-ils ajouté. Plus tôt le mois dernier, les principales banques d’investissement de Wall Street ont été contraintes de liquider les positions prises par Archegos Capital, après avoir échoué à respecter les exigences de marge, entraînant des pertes importantes pour les banques concernées.

JP Morgan a déclaré que l’industrie du courtage gère une entreprise à la valeur de marché et détient des garanties liquides. « Cela indique à Nomura qu’il pourrait perdre 2 milliards de dollars et que la presse spécule sur des pertes de 3 à 4 milliards de dollars de CSG (Credit Suisse) comme un résultat improbable », indique la note. «Nous sommes toujours perplexes quant aux raisons pour lesquelles CSG et Nomura n’ont pas été en mesure de dénouer toutes leurs positions à ce stade – comme nous nous attendrions à recevoir une annonce dès que ce sera le cas, à l’échelle des pertes potentielles», ont ajouté les analystes.

Dans des circonstances normales, a déclaré JP Morgan, les pertes de l’industrie auraient été plafonnées à 2,5 à 5 milliards de dollars. Cependant, Archegos Capital dirigeait une entreprise à fort effet de levier. «Archegos a été fortement exploité à 5-8x [ie about $50-80 billion exposure for about $10 billion equity] et l’utilisation de swaps d’actions a augmenté l’incapacité des PB à voir le risque de concentration dans les avoirs au sein du fonds spéculatif en question, à notre avis », a déclaré JP Morgan.

Les rachats prennent un coup

Nomura, l’autre grand joueur à avoir été touché par Archegos, avait prévu un rachat d’actions. « Dans le cas de Nomura, notre analyste Wataru Otskua a réduit le rachat d’actions pour FY2020 de 75 milliards JPY à 10 milliards JPY », indique la note. En outre, il s’attend à ce que le Credit Suisse non seulement annule ses plans de rachat d’actions pour 2021, mais préserve le dividende. Les analystes de JP Morgan ne supposent aucun rachat pour les deux prochaines années compte tenu de l’imminente mise en œuvre de Bâle 4 d’ici janvier 2023.

Énigme d’Archegos

Ce qui a conduit à ce lourd déroulement a été une chute brutale des actions détenues par Archegos Capital. Les actions ont chuté de 39% en moyenne. Cela a forcé Archegos à vendre des participations dans des sociétés telles que GSX Techedu, ViacomCBS, Discovery, iQIYI, Tencent Music, Vipshop, Baidu et Farfetch. Comme l’entreprise n’a pas réussi à couvrir les pertes et n’a donc pas pu répondre aux exigences de marge, les banques ont été contraintes de dénouer des positions via des transactions en bloc, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des cours des actions.

«Sur la base des dernières informations publiées, les banques les plus exposées aux sociétés mentionnées étaient Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura et, dans une moindre mesure, UBS et DB», indique le rapport.

Goldman Sachs détenait une participation de 21,9% dans GSX Techedu à la fin du mois de janvier de cette année. Morgan Stanley détenait une participation de 10% dans la société en février, tandis que le Credit Suisse en détenait 6%. L’exposition de Morgan Stanley était généralisée avec plus de 5% de participations dans toutes les sociétés à l’exception de Baidu. Morgan Stanley détenait une participation de plus de 10% dans GSX Techedu et iQIYI. Le Credit Suisse était exposé à toutes les sociétés à l’exception de Farfetch. L’exposition de Goldman Sachs était principalement concentrée sur GSX.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.