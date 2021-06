Le Credit Suisse privilégie les actions du ciment après avoir réduit le poids des métaux ; reste haussier sur les banques privées

Dans le secteur financier, Credit Suisse a conservé sa surpondération des banques privées et de la State Bank of India. (Photo : REUTERS)

Les actions de ciment ainsi que les biens de consommation discrétionnaire ont attiré l’attention de la société mondiale de courtage et de recherche Credit Suisse, qui cherche à miser sur les bénéficiaires de la normalisation des coûts des intrants. Dans une note co-écrite par Neelkanth Mishra, Abhay Khaitan et Prateek Singh, le Credit Suisse a déclaré qu’à l’avenir, la normalisation des coûts des intrants aiderait des secteurs tels que les peintures et le ciment à disposer d’un pouvoir de fixation des prix. “Un coup de fouet extrême de la chaîne d’approvisionnement est probablement aussi le moteur des produits chimiques: intrants pour les adhésifs, les peintures, le ciment, etc. À mesure que les coûts baissent, les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix devraient en bénéficier”, indique le rapport. Après être resté surpondéré sur les métaux pendant des mois, le Credit Suisse a récemment réduit la pondération des actions de métaux, trouvant le rapport risque/rendement défavorable et qualifiant la flambée des prix des matières premières de cyclique et non structurelle.

Peintures et Ciment pour en profiter

La note a souligné que les produits chimiques qui sont utilisés comme matières premières dans des secteurs tels que les peintures, les adhésifs et le ciment sont désormais facturés à des niveaux inhabituellement élevés en raison des inefficacités de la chaîne d’approvisionnement. “Alors que les tendances des prix de la pétrochimie se normalisent et que les coûts baissent, les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix devraient en bénéficier”, indique le rapport. Le Credit Suisse a ajouté Asian Paints à son portefeuille pour profiter de la tendance.

En outre, le rapport ajoute que le secteur du ciment bénéficierait également d’une baisse des coûts de ces matériaux. “Nous devenons donc surpondérés sur le ciment, en ajoutant UltraTech Cement malgré les inquiétudes à court terme sur la saisonnalité défavorable et les faibles perspectives de faible revenu/consommation rurale discrétionnaire”, indique le rapport. UltraTech Cement devrait également bénéficier d’une expansion de capacité et d’une réduction des coûts fixes à court terme. Le secteur se négocie actuellement avec une prime de 11% par rapport au marché. Historiquement, le secteur s’est négocié à une prime moyenne de 25 % sur 14 ans.

Surpondération des banques, refonte du portefeuille informatique

Dans le secteur financier, Credit Suisse a conservé sa surpondération des banques privées et de la State Bank of India. “Nous pensons que ce sont les meilleurs jeux sur notre attente que la croissance économique à moyen terme serait meilleure que le consensus”, a déclaré le rapport. La société de courtage a ICICI Bank, Axis Bank, SBI et HDFC Bank dans son portefeuille.

Voyant la résilience des industriels lors de la deuxième vague de covid-19 en Inde, les analystes du Credit Suisse ont conservé leur forte surpondération sur le secteur. Le P/B à terme des produits industriels par rapport au marché reste inférieur aux moyennes historiques même si, en termes absolus, il atteint des sommets sur cinq ans. Dans le domaine des technologies de l’information, le Credit Suisse reste sous-pondéré. La société de bourse a retiré HCL Technologies du portefeuille, ajustant le poids en augmentant le TCS.

