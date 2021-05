Le Credit Suisse réduit les prévisions de croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice 22 à 8,5-9% en raison de la deuxième vague de Covid-19 qui fait rage

La maison de courtage suisse a également averti qu’elle retarderait de deux à trois ans supplémentaires le taux de croissance potentiel de l’économie au-delà de 2022-2023.

Le Credit Suisse a fortement abaissé ses prévisions de croissance du PIB réel pour cet exercice à environ 8,5 à 9%, invoquant des perturbations économiques dans le pays en raison de la deuxième vague déchaînée qui devrait réduire la croissance de 100 à 150 points de base de l’économie.

Les prévisions consensuelles pour la croissance de l’exercice 22 sont comprises entre 10 et 11% par la plupart des analystes, y compris des évaluateurs internationaux comme S&P, Fitch et Moody’s, tout comme leurs homologues nationaux, le plus bas d’entre eux étant de 9% par Brickwork Ratings.

De même, le taux de croissance annuel potentiel consensuel est de 6,5% pendant de nombreuses années de 2022 à 23, ce que beaucoup avaient prédit après la première vague et la reprise plus brusque que prévu que l’économie avait enregistrée l’année dernière.

Les analystes s’attendaient également à un redressement rapide de l’économie cet exercice après une contraction d’au moins 8% en 2020-2021 après avoir été ravagée par le verrouillage national induit par la pandémie l’année dernière.

Compte tenu de l’impact de la deuxième vague qui fait rage, le Credit Suisse s’attend à un impact sur le PIB de 100 à 150 points de base, même s’il considère que la deuxième vague est beaucoup plus intense que la première en termes de cas quotidiens et de décès, mais l’impact économique est plus faible.

Le pays a enregistré des infections à coronavirus de plus de 4,12 lakh au cours des dernières 24 heures.

«Nous pouvons réviser à la baisse les prévisions de croissance du PIB réel pour l’exercice 22 de 100 à 150 points de base par rapport à nos prévisions antérieures de 7% sur 2019-20. Pourtant, notre prévision est significativement plus élevée que la prévision du consensus, comme elle l’était avant la deuxième vague.

«Nous prévoyons maintenant que le PIB réel 2021-2022 sera supérieur de 5% à celui de 2019-2020 (alors qu’il était de 4%)», a déclaré Neelkanth Mishra, co-responsable de la stratégie actions pour l’Asie-Pacifique et l’Inde, stratège actions au Credit Suisse , a déclaré PTI lors d’une interaction.

Il s’attend à ce que les restrictions à l’activité économique cette fois durent quelques semaines et non des mois comme dans le cas de l’année dernière, et soient également moins intenses que l’an dernier, et plus localisées.

Concernant l’impact à long terme de la deuxième vague sur la croissance, Mishra estime que l’économie pourrait ne pas atteindre les niveaux projetés avant la pandémie pendant au moins deux à trois ans après 2022-2023.

Un an avant que la pandémie ne fasse échouer tous les plans, le gouvernement avait jeté les yeux sur un objectif ambitieux de 5 000 milliards de dollars de PIB d’ici FY25, devenant le quatrième après les États-Unis, la Chine et le Japon et le troisième d’ici 2029-30.

À propos de la normalisation de la croissance, Mishra a déclaré que cela dépendrait de la rapidité avec laquelle les infections atteindraient leur pic, de la durée de la deuxième vague et de l’intensité des restrictions d’activité des gouvernements.

À partir de maintenant, il semble que le nombre de cas et de décès devrait commencer à diminuer d’ici la mi-mai, car nous nous attendons actuellement à ce que les verrouillages soient localisés et peu intenses et soient pour la plupart de courte durée, a-t-il déclaré.

