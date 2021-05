Le Credit Suisse va embaucher plus de 1000 membres du personnel informatique en Inde en 2021

Ainsi, la banque encourage les dirigeants locaux au sein de l’informatique en Inde. Ils auraient la responsabilité et la propriété de fournir des solutions et des services informatiques aux entreprises mondiales de la banque.

Le Credit Suisse, une banque d’investissement suisse, a annoncé mardi qu’elle prévoyait d’embaucher plus de 1000 employés informatiques en Inde en 2021. La société a déclaré qu’il s’agissait d’une continuation de sa stratégie de croissance en Inde qui a vu la banque embaucher 2000 employés informatiques au cours des trois derniers. car il considère le pays comme un pôle mondial d’innovation technologique.

L’Inde représente désormais près de 25% du personnel informatique mondial de la banque, la plus grande empreinte de tous les sites du Credit Suisse dans le monde. Les nouvelles recrues comprendront des développeurs et des ingénieurs ayant des capacités dans les technologies émergentes telles que la cybersécurité, l’analyse de données, le cloud, le développement d’API, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle utilisant des méthodes de livraison agiles et DevOps pour soutenir les aspirations numériques de la banque.

John Burns, directeur de l’informatique en Inde et responsable principal des franchises à Pune, a déclaré que la pandémie avait accéléré l’utilisation de solutions numériques dans de nombreux domaines. Les ambitions de recrutement pour 2021 devaient jouer un rôle essentiel dans la fourniture de la banque à ses clients, en garantissant une architecture prête à la numérisation, une plate-forme robuste, l’adoption des meilleures pratiques et technologies informatiques.

Burns a déclaré que le plan de recrutement soulignait également l’engagement continu en Inde, en particulier au Maharashtra, et soutenait la vision du Credit Suisse consistant à établir les opérations du Credit Suisse ici en tant que centre technologique mondial.

L’objectif de la banque d’investissement est de tirer parti du vaste bassin de talents technologiques qualifiés disponibles en Inde pour améliorer encore ses capacités de base internes. Ainsi, la banque encourage les dirigeants locaux au sein de l’informatique en Inde. Ils auraient la responsabilité et la propriété de fournir des solutions et des services informatiques aux entreprises mondiales de la banque.

La banque recrute dans des collèges d’ingénierie et de gestion de premier plan en Inde, en mettant l’accent sur les talents débutants qui ont jusqu’à un an d’expérience. Le Credit Suisse propose également un programme intensif d’analyste technique (TA), un programme de démarrage de carrière qui cible les meilleurs candidats des écoles technologiques de premier plan. Près de 100 AT dans le cadre du programme glissant de 2 ans sont en mesure de se familiariser avec les dernières technologies en matière de services financiers. Avec plus de 40% de femmes, le programme sert également de tremplin pour les femmes dotées de talents technologiques.

