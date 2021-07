Le crépuscule de Conor McGregor

L’image de Conor McGregor sortant de l’Octogone sur une civière après son combat contre Dustin Poirier à l’UFC 264 a fait le tour du monde. L’icône est globale, donc personne n’en a parlé. Oui Cette renommée de l’Irlandais, justement, a détourné l’attention de ce que le combattant devrait vraiment prendre en compte. Son déclin est évident. En l’absence de blessure, tout indiquait que Conor était éliminé, tout comme en janvier. Le ‘Diamond’ l’avait contrôlé et la punition qu’il lui a infligée dans la première partie du combat était le test. Il est temps d’envisager sérieusement l’avenir.

Les allées et venues de McGregor, qui a officiellement pris sa retraite à trois reprises, ont été constants ces derniers temps et cela a affecté ses performances (il a eu des problèmes, reconnus, avec l’alcool et a été impliqué dans de nombreux problèmes extra-sportifs). La trilogie contre Poirier était sa dernière chance et on ne peut pas dire qu’il l’a gâchée… mais le résultat n’est pas bon. Il semblait que l’Irlandais s’était bien préparé, mais il montrait les mêmes lacunes qu’il y a six mois : manque de distance, vitesse plus lente que d’habitude et, surtout dans un puncheur, il ne terrifie pas son adversaire parce qu’il ne se connecte pas aussi fort et quand il le fait, ses adversaires sont capables de résister.

Cela, ajouté aux zéros de votre compte bancaire, fait le reste. Son ego est très grand et il a prétendu qu’il était dans la cage parce que c’est ce qu’il aime, mais Vous ne vous battez pas de la même manière en étant humble plombier qu’après avoir gagné 180 millions de dollars en 2020. Tout s’additionne et l’image que ‘The Notorious’ donnait était inquiétante. Pour tout cela et aussi pour sa fragilité. D’abord la dentelle puis le physique. En janvier, Poirier s’est également blessé à la même jambe, mais cette fois il n’a pas été blessé. Ce sont des signes qu’il doit valoriser et méditer beaucoup. Elle a 32 ans (33 mercredi), mais en MMA, nous avons vu ces premiers couchers de soleil à d’autres moments (le plus évident étant Ronda Rousey) et c’est un sport qui ne se pratique pas. Pour le moment, son patron ne lui a pas fait pression. Bien qu’il ait été battu dans trois de ses quatre derniers combats, Dana White pense à un autre chapitre contre Poirier… du moins pour l’instant.