Le creux de Novavax est l’opportunité d’achat idéale

Depuis le début de la pandémie en 2019, les investisseurs ont accordé une attention particulière aux sociétés pharmaceutiques engagées dans la fabrication de vaccins et Novavax (NASDAQ:NVAX) a fait de grands pas tout au long de la pandémie. Ceux qui ont acheté des actions NVAX tôt ont également réalisé des bénéfices.

Source: Shutterstock

L’action NVAX a chuté du sommet, ce qui en fait une excellente occasion d’ajouter à votre portefeuille. Le stock était autrefois aussi élevé que 331 $ en février 2021 et est actuellement en baisse à 128,88 $ dans l’après-midi du 14 mai 2021.

Il y a deux raisons de garder le stock sur votre radar: les fondamentaux solides et un marché massif pour le vaccin contre le coronavirus. Dans cet esprit, approfondissons le cas d’investissement pour l’action NVAX.

Chiffres de revenus solides

Le stock de NVAX a testé le vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni et en Afrique. Avec les résultats positifs de l’essai, le vaccin pourrait générer des revenus massifs pour l’entreprise au cours de l’année.

La société a récemment publié ses résultats du premier trimestre et a déclaré une perte nette de 223 millions de dollars par rapport à la perte de 26 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est élevé à 447 millions de dollars, contre seulement 3 millions de dollars l’année précédente. Les revenus sont dus au développement du candidat vaccin Covid, NVX-CoV2373, qui a également conduit à une augmentation des dépenses de recherche et développement qui ont atteint 593 millions de dollars contre 17 millions de dollars en 2020. estimation des analystes de 3,60 $.

Novavax dispose de 2 milliards de dollars en trésorerie et la trésorerie nette générée au premier trimestre était de 663 millions de dollars. La société a reçu 772 millions de dollars en paiements en vertu des accords d’achat anticipé qui ont été comptabilisés à titre de produits reportés.

La société dispose de liquidités suffisantes pour investir dans de nouvelles activités de recherche et développement. Les fondamentaux se sont renforcés cette année et les revenus ne pourraient qu’augmenter à mesure que la demande pour son vaccin s’accroît.

Action NVAX: un grand potentiel de marché

L’action NVAX est un achat solide pour le vaste marché des vaccins contre les coronavirus, et la demande ne fait qu’augmenter. La société pourrait produire et vendre des doses jusqu’à l’année prochaine, ce qui peut porter les chiffres d’affaires à un nouveau sommet. Selon Globalnewsire, la taille du marché mondial du vaccin contre le coronavirus vaudra 25 milliards de dollars d’ici 2024.

La société ne prévoit pas de demander une autorisation réglementaire pour le vaccin aux États-Unis, en Europe ou en Grande-Bretagne avant le troisième trimestre. Cela a conduit à une baisse significative du stock récemment.

La demande de vaccin est peut-être en baisse aux États-Unis, mais il y a une augmentation constante de la demande en Inde et en Amérique du Sud, où les taux de vaccination sont faibles et la bataille contre le virus se poursuit. Novavax a signé un accord pour fournir 2 milliards de doses par an à l’Inde. Il a également signé des accords d’approvisionnement avec le Japon et le Canada.

L’entreprise obtiendra des revenus de l’étranger tout au long de l’année.

Novavax a déclaré qu’elle produirait 100 millions de doses du vaccin d’ici la fin du troisième trimestre et 150 millions de doses au quatrième trimestre. Cela aidera à répondre à la demande croissante de vaccins et contribuera à terme à améliorer les revenus et les bénéfices.

Le marché des vaccins est en croissance et la demande se poursuivra au moins jusqu’à l’année prochaine. Si l’entreprise parvient à obtenir une autorisation réglementaire et à accélérer sa production, elle peut certainement tirer le meilleur parti de la pandémie.

L’essentiel sur le stock NVAX

Le récent recul de l’action est une excellente opportunité d’achat. La société est sur le point de réussir en 2021 et a déjà des commandes pour le vaccin jusqu’en 2022. Novavax générera des revenus élevés au cours de l’année à venir et le marché de son vaccin contre la grippe continuera de croître. Cela ajoutera de la valeur à l’entreprise et assurera une forte croissance à l’avenir.

La baisse actuelle des actions NVAX est temporaire et je prédis que la société atteindra bientôt de nouveaux sommets. La société a des fondamentaux solides, un solde de trésorerie adéquat et des perspectives de croissance pour atteindre de nouveaux sommets.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui adore lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des nombres l’aide à rédiger une analyse claire des stocks.