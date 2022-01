Le creux du discours de Biden du 6 janvier

Le discours du président Joe Biden à l’occasion de l’anniversaire de l’insurrection du 6 janvier au Capitole était, en termes de rhétorique, profondément émouvant. Il a rappelé au pays la brutalité de l’attentat, l’absurdité des mensonges de Donald Trump sur les élections de 2020 et le fait inquiétant que la démocratie américaine reste en grave danger un an plus tard.

«Je n’ai pas cherché ce combat, amené à ce Capitole il y a un an aujourd’hui. Mais je ne reculerai pas non plus devant cela », a déclaré Biden. « Je me tiendrai dans cette brèche, je défendrai cette nation, et je ne permettrai à personne de mettre un poignard à la gorge de la démocratie. »

Les critiques étaient positives. « Biden frappe toutes les bonnes notes ici et les frappe fort. Un rappel de la puissance du Bully Pulpit », a tweeté la chroniqueuse du Washington Post, Karen Tumulty. « Est-ce que quelqu’un sur la bonne écoute ? »

Mais il est loin d’être clair que la « pupitre d’intimidation » est puissante. Historiquement, il y a eu peu de preuves que les discours présidentiels aient fait avancer la législation ou changé l’avis de la partie adverse ou du public sur des questions majeures. Plus récemment, nous n’avons pas manqué de discours de Biden, de Barack Obama et d’autres démocrates vantant la démocratie – pourtant, les républicains, les modérés du Sénat et une grande partie du public restent insensibles.

Si quoi que ce soit, le discours de Biden est un rappel de la vacuité, voire de la futilité, de sa rhétorique pro-démocratie. Face à une opposition républicaine qui a serré les rangs autour de Trump et à un Sénat à 50/50 où les démocrates pro-obstructionnisme ont un droit de veto, le président ne peut pas faire grand-chose. Fait révélateur, le discours ne contenait aucune nouvelle proposition politique concrète pour protéger la démocratie des efforts en cours pour la subvertir.

Et dans les domaines où Biden a le pouvoir d’agir, comme rallier les démocrates pour organiser une réponse aux attaques républicaines au niveau de l’État contre la démocratie, il a été remarquablement MIA.

« Au cours de l’année qui a suivi l’attaque du Capitole, le Congrès démocrate a méthodiquement avancé une législation pour protéger nos élections. Jusqu’à présent, le président a à peine levé le petit doigt », me dit Ezra Levin, cofondateur du groupe militant pro-démocratie Indivisible (bien que la réticence des modérés du Sénat à abandonner l’obstruction systématique ait été le plus gros obstacle).

Un an après l’insurrection du Capitole, la démocratie américaine reste délabrée. La défense émouvante de Biden ne fait que souligner à quel point les dégâts sont profonds – et à quel point peu a été fait pour les réparer.

Les limites de la rhétorique présidentielle

Le discours de Biden du 6 janvier a été le point culminant d’une série d’événements commémorant le premier anniversaire de l’insurrection. Et en tant qu’adresse présidentielle, il a coché les cases dont il avait besoin.

Il y avait des tournures de phrases mémorables, comme « vous ne pouvez pas aimer votre pays uniquement lorsque vous gagnez ». Il a démantelé les fausses allégations de fraude électorale et a blâmé de manière appropriée le Parti républicain institutionnel. Il a fait un usage magistral des détails contre les efforts révisionnistes de la droite pour requalifier les attaquants en patriotes – se référant aux « drapeaux américains sur les poteaux utilisés comme armes, comme lances » et « la foule saccageant le Capitole … déféquant littéralement dans les couloirs. «

Mais aucun rédacteur de discours ne peut réécrire la réalité politique. Et le public que Biden doit persuader pour que Biden fasse la différence – les dirigeants républicains, les démocrates modérés, le grand public – ont des raisons de prendre leurs positions.

La grande majorité du Parti républicain institutionnel est soit viscéralement pro-Trump, soit trop effrayée de le rayer pour s’exprimer. Ceux qui le font, comme les représentants Liz Cheney (WY) et Pete Meijer (MI), ont été punis de rétrogradations et de menaces de mort. Rien de ce que Biden peut dire ne semble pouvoir briser l’emprise de Trump sur la base du GOP et changer les motivations politiques du parti.

Face à une opposition républicaine presque bloquée, Biden ne peut qu’espérer adopter une législation pro-démocratie comme la loi sur la liberté de voter sur un vote de ligne de parti. Cela signifie s’appuyer sur Joe Manchin et Kyrsten Sinema, de fervents défenseurs de l’obstruction systématique qui ont tous deux prouvé leur volonté de s’opposer aux priorités de Biden. Il y a fort à parier qu’un nouvel hommage en flèche à la démocratie depuis le podium présidentiel ne leur fera pas bouger l’aiguille.

Et les meilleures preuves dont nous disposons suggèrent que le grand public ne sera pas non plus ému.

Dans son livre On Deaf Ears, le politologue du Texas A&M George Edwards III jette un regard statistique rigoureux sur les effets des discours présidentiels sur le nombre de sondages et les programmes législatifs – et a trouvé étonnamment peu de preuves, dans plusieurs administrations, que les discours présidentiels peuvent rallier les électeurs à un président. priorités.

En général, les partisans sont plus énergiques et en colère lorsque leur parti n’est pas au pouvoir. Il y a une raison pour laquelle les deux plus grands mouvements partisans de mémoire récente, le Tea Party et la #Résistance, se sont levés en opposition directe à un président sortant. Parallèlement, les sondages révèlent systématiquement que les démocrates sont moins préoccupés par les menaces qui pèsent sur la démocratie américaine que les républicains – une terrible ironie étant donné que les croyances républicaines sans fondement sur la fraude électorale sont à l’origine des menaces les plus importantes pour la démocratie aujourd’hui.

Theda Skocpol, professeur à Harvard qui étudie les mouvements sociaux, souligne un défi unique supplémentaire pour tout effort de l’administration Biden pour mobiliser le public : Covid-19. La polarisation autour de la pandémie a créé une situation dans laquelle les républicains ont plus de facilité que les démocrates à impliquer les fidèles du parti dans la politique, affirme-t-elle.

« Les régions les plus rouges du pays, les moins vaccinées, ont plus de maladies, mais n’acceptent pas de limites aux activités publiques, tandis que les régions les plus bleues, beaucoup plus vaccinées, regorgent encore de gens trop nerveux », me dit-elle. « Les capacités pour les activités de groupe de toutes sortes ont été réduites. »

Vu sous cet angle, il est logique que Biden n’ait pas été en mesure de rallier beaucoup d’enthousiasme de la base autour de la démocratie – et il est peu probable qu’un discours change cela.

Biden pourrait encore faire plus

Mais il y a des choses au-delà des discours que Biden pourrait faire pour donner la priorité au renforcement de la démocratie américaine.

Au cours de sa première année, Biden a fait le choix délibéré de placer son programme économique – le soulagement de Covid, le paquet d’infrastructures bipartite et le projet de loi omnibus Build Back Better sur les dépenses sociales – en haut du dossier du Congrès, consommant la part du lion des dépenses de la Maison Blanche. lobbying et effort législatif.

Vous pouvez être d’accord ou en désaccord avec cela en termes de politique ; Le soulagement de Covid, en particulier, semblait être une question urgente. Mais c’est un choix qui est au moins quelque peu en contradiction avec le cadrage de Biden de la démocratie en péril existentiel, sous la plus grande menace depuis la guerre civile, en raison des tentatives républicaines de saper ses mécanismes.

De plus, il n’y a eu aucun effort à grande échelle de la Maison Blanche pour organiser une réponse démocrate aux attaques locales contre la démocratie.

Dans tout le pays, les législateurs des États républicains font adopter des lois qui rendraient les élections plus partisanes. Les militants républicains de base, fervents partisans des mensonges frauduleux des élections propagés par des agitateurs comme Steve Bannon, ont commencé à concourir pour des postes d’administration électorale auparavant non partisans et à se porter volontaires en masse pour des activités électorales au niveau de la circonscription.

En sa qualité de chef de parti, Biden pourrait pousser le Parti démocrate à prendre cette mobilisation au sérieux et à monter sa propre riposte. Jusqu’à présent, il y a peu de preuves qu’ils ont fait beaucoup de progrès.

« La coalition démocrate se concentre sur la politique et la gouvernance normales de la coalition, ce qui est compréhensible à certains égards, mais néglige également la menace de rassemblement », m’a dit le politologue de Dartmouth Brendan Nyhan en décembre. « Sans les indices des élites, le public ne se concentre pas non plus sur ces problèmes. »

La question posée par le discours de Biden du 6 janvier n’est donc pas de savoir s’il persuadera quelqu’un d’important de penser différemment à ces questions. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas.

Au lieu de cela, la question est de savoir s’il s’agit d’un signal de correction de cap : que l’administration Biden sera à la hauteur de sa propre rhétorique noble et commencera à prendre des mesures plus concrètes pour lutter contre les menaces croissantes contre la démocratie. Cela, plus que le discours lui-même, déterminera le rôle de l’administration Biden dans l’histoire de la démocratie américaine.