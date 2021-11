Le cri de Raishmar Carrillo après avoir été éliminé de la NBL

Univision Raishmar Carrillo a laissé Nuestra Belleza Latina éliminée

Dimanche dernier pour Raishmar Carrillo était un gala d’émotions très fortes à Nuestra Belleza Latina, car bien qu’il soit clair que la compétition est entrée dans son moment le plus exigeant, il gardait toujours l’espoir de se qualifier pour la grande finale, et la décision d’être renvoyé chez lui est partie. elle est totalement choquée.

La beauté portoricaine a été éliminée de l’émission de téléréalité, en compagnie de Jaky Magaña, laissant son désir d’être couronnée Nuestra Belleza Latina, ce qui a généré une énorme tristesse, qu’elle n’a pas pu cacher dans son message d’adieu

La vidéo, dans laquelle on voit la Portoricaine, envahie de pleurs intenses, qui émeut les adeptes de la reine de beauté, la jeune femme en a profité pour ouvrir son cœur aux fans et a déclaré que bien qu’elle pleure, il n’y a pas seulement la douleur dans son âme de l’élimination.

« Bonjour, Raishmar Carrillo ici dans la vidéo d’adieu. En plus des larmes, ne vous y trompez pas, mon peuple, car je suis reconnaissante pour cette expérience, je suis très excitée, car je rêvais d’être ici, et Dieu m’a mis ici », a commenté la belle jeune femme en larmes. « Il y a beaucoup de choses que j’ai demandées à Dieu le Père, et il ne me les a pas données, mais celle-ci il m’a accordé. Je suis donc reconnaissant d’être ici, très excité par ce qui s’en vient, car j’ai de nouvelles personnes, et là je vais voir Jaky… Je vais pleurer un peu avec toi maintenant », a ajouté l’ancien concurrent, faisant référence à son amie aussi.

Et au milieu de sa tristesse et de son excitation, Raishmar a ajouté que bientôt la douleur sera mise de côté et qu’il remontera le moral en poursuivant ses rêves.

« Rien ne va se passer, car nous allons nous relever. Je sais qu’il y aura longtemps Raishmar et Nuestra Belleza Latina est une plate-forme, c’est un grain de sable dans une mer d’opportunités. Nous verrons donc ensuite ce qui se passera. Je vous remercie de votre soutien, à bientôt », a conclu le candidat éliminé.

Les fans de la Portoricaine n’ont pas pu éviter d’exprimer leur soutien à la reine et l’ont encouragée avec des éloges et de belles phrases.

« Cette fille devrait être en FINALE. Vraiment ! 😓 « , » Tu es allé beaucoup avec trop de choses ❤️ ton histoire nous a beaucoup ému, le public ne s’est pas tellement connecté avec toi à cause de toute la polémique mais tu étais l’une des meilleures » et » Tu es géniale, belle !! ! Ce n’est pas juste, tu méritais d’être dans cette finale, tu peux repartir la tête haute que tu as fait du bon travail ❤️👏 », étaient quelques-uns des messages adressés à la belle jeune femme.

Dites-nous ce que vous pensez du retrait de Raishmar de Nuestra Belleza Latina.