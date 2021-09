Le cri désagréable du public à la Ryder Cup qui n’a pas pu avec Sergio García

Sergio García, ce samedi au match des quatuors. (© Golffile | Eoin Clarke)

Sergio Garcia et Jon Rahm ils étaient très satisfaits de la victoire 3-1 dans le match en foursome contre Brooks koepka et Daniel Berger. Gagner le duel après avoir commencé à trois est particulièrement satisfaisant, bien que le goût amer du résultat global du Ryder c’est là. « On est très content de gagner nos points, que ça a marché aussi en couple, on est ravis, mais on manque de points, c’est insuffisant et il faut continuer à marquer des victoires. Il y a encore beaucoup Ryder cup“Nous n’allons jamais baisser les bras et nous nous battrons jusqu’au dernier coup”, ont déclaré les Espagnols après leur match et avant les quatre balles.

C’est aussi un plaisir de clôturer le jeu d’un coup au 16e trou et de donner accessoirement ce qu’on appelle un « gant » sans la main à l’un de ces fans qui passent la journée à souhaiter le plus mauvais sort aux coups du équipe rivale. «C’était un grand coup et au bon moment. Évidemment, au moment de porter le coup, quelqu’un du public a crié : « vous allez vous noyer. C’est super de lui avoir montré qu’il avait tort », a expliqué Sergio avec une belle ironie. Bien sûr, le garçon en question ne va pas gagner sa vie en tant que futurologue.

Le coup du 16e trou auquel il se réfère est le deuxième, après une très bonne sortie de Jon Rahm. Celui de Castellón a tiré un tir sublime qui est parti à un mètre du drapeau. Ils n’ont même pas eu à putter parce que les Américains ont dû concéder le trou. Ils ont mis deux avec deux pour jouer. Le coup de grâce pour marquer le point.

Au-delà du triomphe, Sergio porte atteinte à son palmarès de victoires mondiales et en quatuor. « Je ne savais même pas, m’ont-ils dit plus tard. Ce n’est pas quelque chose qui m’importe trop. Je préférerais apporter plus de points en faveur de l’Europe. Jon et moi avons fait ce qu’il fallait faire, mais les Américains jouent très bien et nous avons besoin de plus de points”, a-t-il déclaré.

Selon Rahm et Sergio, le match a connu quelques moments clés. A titre personnel, pour Garcia c’était le départ au trou 5. « Là, j’ai senti que j’avais retrouvé mon swing après un très mauvais départ. Les morceaux se sont mis en place. L’autre moment important a été au trou 7. Daniel Berger a raté un court putt pour en remonter trois et au trou suivant, nous sommes arrivés à un. C’était un moment très important », a-t-il déclaré. De son côté, Jon Rahm a également souligné ce putt manqué par Berger au 7e trou et le putt fait par Jon lui-même au 6e, avec lequel la paire s’est lancée. De là, ils ont joué au golf.

