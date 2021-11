le cri homophobe à la pesée entre Canelo et Caleb Plant

Au Mexique, le cri homophobe est quelque chose que les autorités ont longtemps voulu éradiquer dans le football. En fait, en raison de l’expression discriminatoire que leurs fans font fréquemment, au-delà d’essayer de contrer avec des campagnes de sensibilisation, L’équipe aztèque est régulièrement sanctionnée par la FIFA d’amendes financières et de sanctions liées à la présence du public dans les stades.

Ce qui semblait se produire uniquement dans l’environnement du football – à chaque coup de pied de but rival -, est maintenant passé à la boxe : Dans l’avant-combat entre Saúl Álvarez et Caleb Plant ce samedi, lors de la pesée à Las Vegas, les fans mexicains présents sur place ont entonné la chanson malheureuse du boxeur américain.

Canelo Álvarez, lors de la pesée avant le combat avec Plant.

LE CRI HOMOPHOBE DANS LA PESEE ENTRE CANELO ET PLANTE

Alors que les écrans montraient Plant montant sur scène, Les compatriotes de Canelo qui étaient dans les tribunes ont lancé le cri homophobe à l’unisson et ont laissé les autorités perplexes, ils ne s’attendaient pas à la situation. L’une d’elles a même demandé le calme et a fait un geste de l’index, désapprouvant l’expression.

Ainsi, la pesée, à laquelle ont également assisté des fans des États-Unis, a été entachée de chants discriminatoires. On s’attend à ce qu’il ne se passe pas la même chose lors de la soirée de ce samedi entre Álvarez et Plant, deux des plus grands exposants de la boxe aujourd’hui, qui aura pas moins de quatre ceintures en jeu au légendaire MGM Grand de Las Vegas.

Des supporters mexicains ont agressé Caleb Plant lors de la pesée.

SANCTIONS POUR LE CRIS HOMOPHOBE À LA SÉLECTION DU MEXIQUE

En ce qui concerne le football, la FIFA a décidé de punir l’équipe mexicaine de deux matchs sans public après que ce chant envers le gardien visiteur a été entendu lors du dernier triple tour des qualifications. La maison mère du football n’a pas laissé passer cette infraction et, compte tenu de l’histoire récente, elle a également infligé une amende financière.

Spécifique, l’équipe dirigée par Gerardo Martino ne pourra pas avoir ses fans lors des matches contre le Costa Rica et le Panama, en janvier et février de l’année prochaine, lorsque les qualifications pour la prochaine Coupe du monde commenceront à être définies. Il ne retrouvera que son souffle dans les tribunes lorsqu’il jouera contre les Etats-Unis fin mars.

Dans le domaine économique, l’amende est d’environ 110 mille dollars pour la Fédération mexicaine de football, qui a demandé à de nombreuses reprises aux fans d’éviter ce type de chants ou de cris offensants en raison des conséquences qu’ils entraînent.

Le cri homophobe, une constante des fans mexicains.

