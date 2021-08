Le cricket a eu un match olympique en 1900 et ce fut un désastre

in

Le cricket est 121 absent depuis des années en dehors des Jeux olympiques – et beaucoup de choses ont changé pendant cette période.

Il suffit de regarder comment les puristes réagissent à The Hundred et vous apprendrez que le cricket est presque méconnaissable sous certaines de ses formes actuelles.

L’équipe GB se soutiendrait pour l’or aux Jeux olympiques compte tenu du récent succès de l’Angleterre

Mais alors que l’ICC fait pression pour que le cricket soit rétabli en tant que sport olympique, ils espèrent certainement qu’il sera différent du seul match des Jeux de 1900.

Il y a plus de 100 ans, la Grande-Bretagne battait la France pour remporter l’or à Paris, mais cela ne dit pas vraiment toute l’histoire.

Après le retrait des Pays-Bas et de la Belgique, ils étaient les deux seules nations restantes dans la compétition, et l’équipe « française » était principalement composée d’expatriés britanniques.

Pendant ce temps, l’équipe britannique n’était que le Devon et le Somerset Wanderers Cricket Club déguisés en olympiens.

Il s’agissait techniquement d’un match test, même s’il n’a duré que deux jours, mais il n’a jamais été reconnu comme « de première classe » en raison du fait que les deux équipes avaient 12 joueurs au lieu de 11.

Tokyo 2020 a accueilli une foule de nouveaux sports et le cricket veut être le prochain

Seuls deux joueurs – Alfred Bowerman et Montagu Toller – avaient déjà joué au cricket de première classe auparavant.

Ils ont tous deux volé la vedette puisque Bowerman a fait 50 avec Charles Beachcroft, tandis que Toller a pris des chiffres ridicules de 7/9.

Nous ne le savons que parce que John Symes a tenu un tableau de bord dans sa propre écriture.

Même encore, la Grande-Bretagne n’a scellé sa victoire de 158 points qu’avec cinq minutes à perdre, prenant le dernier guichet français quelques instants avant qu’un match nul ne soit déclaré.

Indicatif de la qualité du spectacle, les gagnants ont reçu à l’origine de l’argent et les perdants ont obtenu le bronze avant d’être convertis en or et en argent au cours des années suivantes.

Et ce n’est qu’en 1912 que le match a été estampillé comme événement olympique officiel.

Le cricket a été retiré des Jeux olympiques de 1904 en raison d’un manque de participation et n’a plus été vu aux Jeux depuis – mais cela pourrait être sur le point de changer.

Si l’ICC réussit à l’intégrer aux Jeux de 2028, les nations prêtes à participer ne manqueront certainement pas.

Et avec le format susceptible d’être T20, on peut espérer quelque chose d’un peu plus excitant que ce qui s’est déroulé en 1900.

