Le cricket est dans l’air ! Quand nous avons envoyé la première équipe de cricket en Afrique du Sud

En 1992-93, l’Inde a eu le privilège d’être la première équipe internationale à disputer un test en Afrique du Sud depuis 1970.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

La libération de Nelson Mandela de la prison Victor Verster au Cap le 11 février 1990 a été le symbole le plus frappant de la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. Sa marche dramatique depuis les portes de la prison a captivé l’imagination du monde. La lutte pour la liberté et la dignité avait porté ses fruits. Apartheid, la politique de ségrégation raciale était tombée sous le poids de ses propres contradictions. Un Nelson Mandela libre a entamé des négociations avec FW DeKlerk, alors président de l’Afrique du Sud, pour démanteler l’apartheid et travailler à une transition pacifique vers un régime majoritaire.

Une Inde exultante, porte-flambeau du mouvement mondial contre l’apartheid, marchait désormais au pas de la nouvelle Afrique du Sud. Avec la chute de chaque brique de l’apartheid, l’Inde faisait des pas en avant dans la restauration des relations après près de cinq décennies de boycott. Pour rappel, l’Inde a été le premier pays à rompre ses relations commerciales en 1946 et a par la suite imposé un embargo complet – diplomatique, commercial, culturel et sportif – à l’Afrique du Sud. Un soutien moral et matériel est étendu au mouvement tant en Afrique du Sud qu’à l’extérieur. Les partis politiques proscrits comme l’African National Congress (ANC) sont reconnus, leurs cadres autorisés à voyager avec des passeports indiens et à vivre en Inde en exil.

Pour commencer, des contacts interpersonnels ont été établis. Les voyages ont repris. La directive « non valable pour voyager en Afrique du Sud » a été supprimée des passeports bleus. Les visas ont été délivrés par notre ambassade au Botswana. L’établissement de relations diplomatiques et consulaires complètes doit attendre de nouveaux développements positifs en Afrique du Sud.

Nous n’avions aucune présence officielle en Afrique du Sud. Il a été décidé que l’ambassade de l’Inde au Botswana voisin, dirigée par le haut-commissaire de l’époque, Satyabrata Pal, serait nos yeux et nos oreilles sur l’Afrique du Sud ; Les diplomates indiens en poste à Gaborone, la capitale du Botswana, ont été autorisés à se rendre dans le pays, en cas de besoin.

Dans un geste calibré, il a été proposé d’ouvrir des relations sportives. C’était aussi la demande de la société civile. Quelle meilleure façon de le faire qu’en envoyant la première équipe de cricket indienne en Afrique du Sud ? Compte tenu de l’impact des sports, en particulier du cricket, sur tous les esprits, tous les yeux étaient rivés sur nous.

Tout en Afrique du Sud était politique. Étant sensible, chaque étape de l’ouverture des relations devait avoir l’approbation du Comité du Cabinet sur les affaires politiques (CCPA) qui s’occupait entre autres des affaires étrangères. Avant que l’affaire ne soit soumise au CCPA, le PM devait approuver.

J’ai préparé une ébauche de note pour l’ACCP selon le format. La situation politique en Afrique du Sud a été analysée. Les progrès vers le démantèlement de la structure de l’apartheid ont été examinés dans les moindres détails. Un argument convaincant a dû être avancé pour expliquer pourquoi le moment était venu de mettre notre équipe de cricket sur le terrain dans un pays qui avait connu le pire du racisme. Le projet de note pour l’ACCP était annexé à une feuille de notes de couverture initiée par moi en tant que sous-secrétaire. La chaîne de commandement justifiait l’approbation de mon secrétaire conjoint, Mme Chokila Iyer (futur secrétaire aux Affaires étrangères), secrétaire (Ouest) M. Kris Srinivasan (prochain secrétaire aux Affaires étrangères), ministre d’État Salman Khurshid, après quoi la note serait envoyée au bureau du Premier ministre pour l’approbation et la signature du PM (le PM détenait alors également le portefeuille des affaires étrangères). Oui, c’était encore l’époque où le Premier ministre signait sur la même feuille de notes initiée par le sous-secrétaire. Toute la hiérarchie a recommandé la proposition d’approbation du Premier ministre.

Le dossier est revenu avec la signature et la note du PM de feu PV Narasimha Rao. Le PM avait réservé sa décision : le PM de sa propre main nous a conseillé d’attendre davantage.

Attends je l’ai fait, mais pas longtemps. Mes instincts faisaient des heures supplémentaires. Les gens étaient anxieux. Après une attente décente d’un mois, j’ai à nouveau déplacé le fichier. Un mois, c’était long en Afrique du Sud : la transition se faisait rapidement. La proposition a été examinée et analysée avec des faits mis à jour reçus du Haut Commissaire Pal. Le dossier a été préparé une deuxième fois pour approbation par le PM.

Le dossier est revenu une fois de plus avec PM notant que nous devrions attendre encore un peu plus longtemps ! La tentation était grande de stocker à froid le fichier.

Je ne me suis pas laissé décourager. Après encore un mois, j’ai décidé de déplacer à nouveau le fichier. Le processus de réconciliation nationale était en cours en Afrique du Sud. L’approche politique du chef du gouvernement sortant, FW DeKlerk, fonctionnait. Mandela était d’humeur à pardonner. Une passation pacifique du pouvoir était en vue. Tout se présentait bien.

Le PM a approuvé le dossier à ma troisième tentative. Le travail acharné avait payé. La persévérance avait été récompensée. Il y avait de la jubilation dans le Cricket Control Board. L’équipe était prête à entreprendre son voyage inaugural en Afrique du Sud. Venant de l’Inde qui avait prêté son épaule au mouvement anti-apartheid, un accueil en héros attendait l’équipe. Ce fut un moment grisant. L’histoire se créait.

Mais ce ne devait pas être la fin de l’histoire pour moi. A la demande du Département des Sports de l’Union, on m’a demandé d’y aller en tant qu’officier de liaison avec l’équipe. N’importe qui d’autre aurait donné sa main droite pour être à ma place. J’ai eu deux bébés à la maison ; mon mari était soldat aux frontières « quelque part dans le secteur ouest », nous avons été isolés pendant des mois ensemble, l’opérateur téléphonique à l’autre bout a relayé des messages sur le bien-être de l’autre.

J’ai préparé le fichier. Aucun d’entre nous au ministère n’a jamais eu ses bottes sur le terrain en Afrique du Sud. J’ai soutenu qu’afin d’être un atout pour l’équipe, nous devrions plutôt déléguer un diplomate de notre ambassade à Gaborone, au Botswana, familier avec le terrain. Ma journée était faite !

Ainsi, en 1992-93, l’Inde a eu le privilège d’être la première équipe internationale à disputer un Test en Afrique du Sud depuis 1970 et la série a connu un début scintillant à Durban, lorsque Kapil Dev a écarté Jimmy Cook du premier ballon. Avant cela, en 1992, l’équipe sud-africaine avait joué en Inde pour une série de trois matchs d’une journée, près de 22 ans après avoir été isolée du giron international en raison de l’apartheid. Bien que l’Inde ait remporté la série, même en cas de défaite, les invités sont rentrés chez eux avec des souvenirs de réponse écrasante du public indien. Un capitaine émotif, Clive Rice, aurait déclaré: « Je sais ce que Neil Armstrong a ressenti lorsqu’il se tenait sur la lune ».

L’équipe de cricket sud-africaine issue d’une société multiraciale est devenue la quintessence d’une Afrique du Sud transformée. Les stars de cricket sud-africaines sont devenues des noms familiers en Inde et vice versa. En 1996-97, une forte équipe sud-africaine est arrivée en Inde pour leur tournée d’essai complète.

Les choses ne sont jamais aussi fluides après tout ; il y a toujours des bosses sur le terrain. Un googly a été lancé. Une directive est venue du secrétaire particulier du PM que dorénavant toutes les notes nécessitant l’approbation et la signature du PM devraient être initiées au nom du secrétaire conjoint. Une ère dans la culture de la fonction publique a pris fin.

Lorsque nous avons rétabli les relations commerciales du jour au lendemain, l’Afrique du Sud est devenue notre plus grand partenaire commercial en Afrique et le plus grand marché pour les exportations indiennes sur le continent. Finalement, l’accord visant à établir des relations diplomatiques et consulaires complètes a été signé le 22 novembre 1993 à New Delhi entre le ministre sud-africain des Affaires étrangères de l’époque, Pik Botha, et son nouvel homologue indien, feu Dinesh Singh ; étant un moment historique, nous étions partout sur la BBC !

Anera était passée et une nouvelle avait commencé. Mandela et de Klerk ont ​​reçu conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 pour leurs efforts. En 1994, Nelson Mandela est devenu le premier président noir de la République d’Afrique du Sud. Actuellement, le cricket sud-africain fait face à certains défis ; nous espérons le meilleur…

(L'auteur est un ancien ambassadeur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

