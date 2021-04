Le cricket représentait 87% du sponsoring sportif indien en 2020: GroupM ESP Sporting Nation Report 2021

Au cours de la période d’inactivité dans le sport, il y a eu un saut significatif dans le niveau d’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux parmi les athlètes populaires.

La taille de l’industrie du sport indienne en 2020 est estimée à 5 894 crores de roupies, selon GroupM ESP Sporting Nation Report 2021. Selon le rapport, la plus grande part de l’industrie va aux médias, où la publicité passe à la télévision, aux médias numériques et imprimés. représentent 3 657 crores de Rs, ce qui représente 62% du total des dépenses. Les dépenses de parrainage, y compris les parrainages sur le terrain, les parrainages d’équipe et les frais de franchise, ont représenté 28% du gâteau de l’industrie, ce qui se traduit par un montant de Rs 1 673 crores. Il est intéressant de noter que l’approbation des athlètes a pris de l’ampleur en 2020 et a augmenté de 5% par rapport à 2019, malgré le fait que les sports aient été touchés cette année en raison de la pandémie. Avec le verrouillage imposé et l’arrêt du jeu qui s’ensuit sur le terrain, le vide était flagrant sans aucune visibilité sur la façon dont les efforts anti-Covid se dérouleraient, a déclaré Prasanth Kumar, PDG de GroupM South Asia. «Des réponses rapides et des improvisations sont en marche là où ce que la situation exigeait et parmi les nombreuses choses que la situation Covid-19 nous a enseignées aux spécialistes du marketing, était la nécessité d’être adaptable alors que le vent tourne rapidement autour de nous», a-t-il ajouté.

Au cours de la période d’inactivité dans le sport, il y a eu un saut significatif dans le niveau d’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux parmi les athlètes populaires. Là encore, les joueurs de cricket ont dominé le perchoir, avec une part de 92% du gâteau. Sur les 377 accords d’approbation qui ont eu lieu l’année dernière, 275 impliquaient des joueurs de cricket. 2020 a également vu des athlètes féminines attirer des marques.

Le verrouillage avait également catalysé la croissance dans certains secteurs. L’absence de sports en direct ainsi qu’une offre sous-optimale de contenu OTT frais ont conduit au passage au jeu; le mois d’avril 2020 a vu une augmentation de 11% du nombre d’utilisateurs par semaine ainsi qu’une augmentation significative du temps moyen passé par joueur. Cela a conduit à un boom soudain des sports électroniques en 2020, avec des communautés qui se sont construites et des activités multijoueurs gagnent du terrain. Au cours des trois dernières années, le nombre de joueurs et le nombre de téléspectateurs ont doublé.

Malgré la menace Covid-19 et les risques multiples, la première ligue sportive indienne, la Premier League indienne (IPL), a débuté aux Émirats arabes unis en septembre. Suite à cela, en novembre, la Super League indienne (ISL) s’est lancée dans trois sites à Goa avec des protocoles stricts et le respect des considérations relatives à la bio-bulle. Il s’agissait du premier grand événement sportif organisé en Inde après la pandémie; démontrant amplement notre capacité à organiser un événement de cette ampleur dans de telles circonstances.

«De nombreuses propriétés sportives ont été annulées ou reportées et même les dépenses de parrainage et des médias ont été affectées. Mais il est louable de voir comment l’écosystème sportif a réagi à cette crise compte tenu du fait même que le sport est revenu plus tôt que prévu. Même face à un contexte défavorable, les parties prenantes se sont réunies pour fournir l’étincelle dont l’industrie avait besoin. L’IPL et l’ISL sont une démonstration exemplaire de la préparation de l’Inde à accueillir des événements sportifs majeurs dans des circonstances aussi pénibles », a déclaré Vinit Karnik, responsable – Sports, Esports and Entertainment, GroupM South Asia.

