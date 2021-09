Le crime organisé révèle le nouveau look de Stabler lors d’une mission dangereuse

La première de la saison 2 de Law & Order: Organized Crime, “The Man With No Identity”, a présenté un nouveau scénario, ainsi qu’un nouveau look pour Det. Elliot Stabler. Après avoir fait beaucoup de travail sous couverture pendant ses jours à Law & Order: Special Victims Unit, Stabler (Christopher Meloni) a été appelé à le faire à nouveau, mais il n’essaie pas de résoudre un crime sexuel. Cette fois, le travail consiste à casser le commerce de la cocaïne à New York.

Maintenant que le Bureau de contrôle du crime organisé pense qu’il peut passer de l’affaire Richard Wheatley (Dylan McDermott) qui a dominé la saison 1, Sgt. Ayanna Bell (Danielle Mone Truitt) et son équipe ont commencé à se concentrer sur un gang albanais chargé d’apporter de la cocaïne dans la Grosse Pomme. Stabler est intégré comme le muscle de Reggie Bogdani (Dash Mihok), un membre de premier plan du gang dirigé par Albi Briscu (Vinnie Jones). Au début de l’épisode, le gang se fait arrêter en essayant d’apporter de la drogue, même s’ils étaient convaincus que les flics sur le quai étaient tous payés.

(Photo : Zach Dilgard/NBC)

Ces flics ont reçu l’ordre de briser la vente par le Sgt. Bill Brewster (Guillermo Diaz), qui est toujours en désaccord avec Bell et n’était pas au courant de l’implication de Stabler. Une fois cette situation aplanie, Stabler apprend qu’une guerre de la drogue se prépare entre les Albanais et un gang rival dirigé par Preston Webb (Mykelti Williamson). Alors que Webb et Costa, un autre membre du gang albanais, sont sur le point de déclencher un conflit sanglant, Webb propose qu’ils travaillent ensemble pour contrôler le trafic de drogue. Costa accepte, et il semble que Stabler soit au milieu d’une tempête qu’il n’aurait jamais pu prévoir. Pendant ce temps, Bell et Diaz reçoivent l’ordre de travailler ensemble pour diriger un groupe de travail conjoint.

Wheatley est apparu brièvement au début de l’épisode, alors qu’il réussissait à éviter des accusations fédérales parce qu’il avait coopéré avec le gouvernement fédéral. Il fait toujours face à des accusations pour le meurtre de Kathy Stabler. L’ex-femme de Wheatley, Angela (Tamara Taylor), est détenue dans un endroit sûr afin qu’elle puisse témoigner. Elle se remet toujours des blessures qu’elle a subies lors de la finale de la saison 1.

Quiconque s’attendait à voir le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) faire une apparition a été déçu car elle n’était pas dans l’épisode. Stabler a cependant fait une très brève apparition dans SVU dans l’hallucination de Benson après son accident de voiture. Le prochain nouvel épisode d’OC sera diffusé le jeudi 30 septembre à 22 h HE sur NBC.