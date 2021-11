Le crime paie, il suffit de demander à Joe

Pouvons-nous nous mettre d’accord sur un simple fait ? Les personnes qui traversent notre frontière sud n’importe où mais à un point d’entrée commettent un crime fédéral contre les États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi ces personnes sont qualifiées d’étrangers illégaux par ceux d’entre nous qui croient encore à la souveraineté de notre pays. Au cours des quatre dernières années de la présidence Trump, nous avons fait tout notre possible pour minimiser le nombre de passages illégaux. En revanche, au cours des dix derniers mois de la présidence Biden, nous avons vu un nombre record d’illégaux franchir la frontière américaine.

Les estimations montrent que nous avons vu au moins 1,7 million de personnes franchir notre frontière, entrer dans notre pays et se disperser dans tous les États. C’est pourquoi certains disent que sous Joe Biden, chaque État est désormais un État frontalier. Je dis au moins parce que c’est le nombre de personnes appréhendées. On ne sait pas combien de croisements sans détection. Joe Biden prévoit de récompenser chaque illégal qui a été séparé de sa famille pendant les années Trump avec un paiement de 450 000 $ ! Ce plan n’est pas une blague. Les illégaux ont frappé à la loterie.

L’idée de ces paiements est assez horrible et une gifle pour tous les contribuables américains, mais le fait que Joe Biden semble ne pas être au courant est encore pire. Notre président n’a aucune idée de ce qui se passe dans sa Maison Blanche. Cela soulève la question, qui est en charge? Ce n’est pas le président Joe Biden.

Les rumeurs de ce plan circulent depuis une dizaine de jours. Lorsque Peter Doucy a interrogé Biden sur ce paiement hier, il a démenti les rumeurs l’appelant des informations de déchets. Moins de 30 minutes plus tard, l’ACLU, le ministère de la Justice et même le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche ont confirmé que les paiements étaient imminents. Ces paiements seraient de 450 000 $ pour chaque personne, et il y aurait 5 000 enfants et leurs parents qui attendraient leur chèque de Joe Biden. Cela signifie 10 000 chèques à 450 000 $ ou 4,5 MILLIARDS $ !

Joe Biden nie le programme à la lumière des confirmations signifie l’une des deux choses. Joe Biden ment et trompe le peuple américain ou ne connaît pas le plan. Vous décidez ce qui est pire. Le mensonge serait conforme à son MO récemment, mais il en va de même de son ignorance de la politique émanant de la Maison Blanche. Biden a menti au public américain sur les conseils qu’il a reçus de ses chefs militaires au sujet de notre sortie d’Afghanistan. Il n’était pas pleinement au courant de la vente d’équipements militaires importants qui a tellement bouleversé le président français Macron qu’il a retiré du personnel diplomatique de Washington. Maintenant, il a menti sur les énormes règlements en espèces pour les immigrants illégaux. Certains disent que lorsque vous mentez si souvent, cela devient facile. Biden doit être un maître menteur. Les Américains sont en train de saisir le manque de crédibilité de Biden.

Nous avons donc un président qui travaille au mieux à temps partiel. Il a une capacité mentale diminuée. Biden montre qu’il n’a pas non plus les compétences nécessaires pour exercer ses fonctions. Il perd le soutien des Américains et perd maintenant le soutien du parti démocrate. Il a été amené pour aider en Virginie et a peut-être blessé le billet. Il s’est embarrassé sur la scène mondiale et, avouons-le, il n’y a aucun avantage pour Joe Biden.

Le problème, c’est qu’il est notre président. Droite, Gauche, Progressiste ou Conservateur, il est à nous, et nous devrions faire pression pour qu’il réussisse, mais il y a un problème – peut-être appelez-le une cause profonde – il n’a pas le succès dans son ADN.