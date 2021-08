Le criminel traître Donald Trump : La vague de COVID-19 et la mutation : une bénédiction déguisée

Alors que la vague se poursuit, de plus en plus de partisans de Trump mourront en nombre encore plus grand. La montée subite de Noël éclipsera la montée subite de Thanksgiving. Lorsqu’il est combiné avec la mutation COVID-19 qui a rendu le coronavirus 70% plus mortel, nous pouvons nous attendre à la mère de toutes les poussées tout au long de l’hiver et au printemps. La plupart des décès et des infections impliqueront des Trumpers alias MAGAts.

Les conséquences de cette purge auront un impact sur les États-Unis et le monde pendant des décennies. La plupart des humains ne l’admettront pas, mais une purge des MAGAt profitera à toute l’humanité. Nous devrions encourager tous les MAGAts à continuer de croire à la litanie de mensonges de Trump sur le COVID-19.

Finalement, le monde verra une immunité collective, mais jusque-là, COVID-19 infectera et tuera principalement les MAGAts. Les implications sociales et politiques de la purge à venir pourraient changer le monde. Les Trumpers alias MAGAts sont un fléau. Idéalement, ils devraient être détruits, mais nos dirigeants n’ont pas le ventre pour que cela se produise. Ils ont l’impression qu’il y a du bon en chacun. Ils sont scandaleusement et dangereusement naïfs. Alors que les non MAGAt s’énervent lorsqu’un MAGAt fauche une foule d’humains, tire sur un centre commercial, une église ou une école, ils ferment les yeux sur leurs autres actions qui ont coûté encore plus de vies et ont permis à ce virus de détruire les moyens de subsistance de les propriétaires de petites entreprises sont simples parce qu’ils ne se soucient pas des droits et du bien-être des autres et qu’ils ne le feront jamais. La poussée est une purge.

Dernière mise à jour : 23 décembre 2020, 21:53 GMT

