Le critique d’Apple Music attire l’attention de Tim Cook avec un e-mail sur les commentaires de l’application

Un fan de longue date d’Apple a publié un article sur Reddit, affirmant qu’il avait reçu un appel du bureau du PDG d’Apple, Tim Cook, concernant les commentaires de l’application Apple Music qu’ils lui avaient envoyés par courrier électronique. L’utilisateur s’appelle heyyoudvd sur la plate-forme et son histoire est assez intrigante. Normalement, nous haussons les sourcils et ne pensons pas beaucoup à un article comme celui-ci. Mais l’utilisateur entre dans les détails et fournit un aperçu de tous les commentaires qu’il a envoyés à Cook par e-mail.

L’e-mail à Cook a expliqué comment l’utilisateur ne pense pas que l’application Music actuelle « est à la hauteur de la réputation de qualité d’Apple depuis longtemps ». Ils notent qu’ils enverraient fréquemment des commentaires via la propre application Feedback d’Apple qui fait partie des versions bêta du système d’exploitation, mais ils ne verraient jamais aucune sorte de réponse ou d’accusé de réception.

Quelques semaines après avoir envoyé leur e-mail à Cook, ils ont reçu à la fois un e-mail et un message vocal d’une personne du bureau exécutif de Cook. Elle a déclaré que Cook avait vu leur e-mail, l’avait lu et avait transmis les commentaires aux équipes Apple Music. Lorsqu’ils ont parlé au téléphone avec l’employé d’Apple du bureau de Cook, on leur a dit qu’Apple prenait leur e-mail « au sérieux » et envisagerait de mettre en œuvre certaines des idées à l’avenir. Naturellement, ils n’ont pas commenté les fonctionnalités spécifiques qu’ils pourraient choisir d’intégrer à l’avenir.

Capture d’écran de la publication Reddit

Il est extrêmement rare – en fait, pratiquement inouï – que des suggestions de produits comme celle-ci attirent l’attention de Cook. Ils le notent dans leur message Reddit et disent qu’ils ont été félicités pour avoir eu un impact sur Cook.

heyyoudvd, autrement connu sous le nom de Dave B on Medium, a partagé toutes ses idées dans un article de blog détaillé. En supposant que cette histoire soit vraie, la liste est un bon endroit pour rechercher des fonctionnalités qui pourraient faire leur chemin vers Apple Music à l’avenir. Nous vous suggérons de lire l’article dans son intégralité, mais nous avons compilé une brève liste des fonctionnalités ci-dessous :

Technologie backend reconstruite avec une organisation moderne Meilleure correspondance des albums Meilleures performances de l’application sur iPhone Vue « au suivant » repensée avec des aides visuelles plus claires Écran de lecture gestuel basé sur des onglets Gestion améliorée des dossiers pour les listes de lecture Listes plus denses sur iPhone Mail glisser à deux doigts pour sélectionner les éléments geste Photos » pincer pour zoomer redimensionner le geste de densité des informations Discographies organisées par dates de sortie Affiner et retirer les animations qui n’ont pas de sens Conception globale plus moderne et moins plate Priorisation de la recherche Moins de curation, plus de bibliothèque Correction manuelle de la bibliothèque pour la permanence Listes de lecture/filtres intelligents Continuité entre appareils Épinglez vos chansons, albums et artistes préférés Récupérez les notes par étoiles Balises et filtres pour améliorer la navigation et la découverte Possibilité de basculer entre les formats audio Corriger les genres en double Afficher et modifier les métadonnées sur iPhone et iPad Affichage des statistiques d’analyse et de lecture Résumé de fin d’année Apple Music Plus d’options pour afficher et trier dans votre bibliothèque

