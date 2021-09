Le critique des médias grand public Project Veritas poursuit l’Université de Washington et Stanford, alléguant la diffamation par des chercheurs en médias sociaux

L’Université de Washington à Seattle. (Photo de James Brooks, via Flickr, Creative Commons 2.0)

Project Veritas, un groupe d’activistes de droite qui tente depuis longtemps de discréditer les médias grand public, a déposé une plainte en diffamation contre l’Université de Washington et l’Université de Stanford pour un article de blog analysant la diffusion en ligne d’une réclamation de Veritas concernant la récolte de bulletins de vote.

Le procès, déposé mercredi devant un tribunal fédéral de Seattle, allègue que le message de septembre 2020 de l’Election Integrity Partnership (EIP) – un effort conjoint entre les deux universités – a diffamé le projet Veritas lorsqu’il a appelé l’enquête du groupe sur une prétendue récolte de bulletins de vote dans le 2020 Élections du Minnesota « trompeuses », « inexactes » et « une forme de désinformation électorale ».

La poursuite allègue que le billet de blog EIP a fait « des affirmations totalement fausses sur le journalisme de Veritas ». Project Veritas demande des dommages-intérêts punitifs supérieurs à 75 000 $, une injonction contre l’EIP pour toute publication supplémentaire de réclamations similaires et des honoraires d’avocat. Project Veritas soutient depuis longtemps que ses vidéos, telles que celles contestant l’efficacité médicale des vaccins ou affirmant que la théorie pro-Antifa est enseignée dans les salles de classe, sont considérées comme du journalisme à part entière.

“Nous pensons que leurs allégations n’ont aucun fondement et sommes prêts à porter cette affaire devant les tribunaux”, a déclaré le porte-parole de l’Université de Washington, Victor Balta, dans un communiqué.

Le dossier judiciaire de 49 pages semble être, en substance, une extension d’une plainte en diffamation existante que Project Veritas a déposée contre le New York Times et la rédactrice Maggie Astor pour son article du 29 septembre 2020 intitulé : Project Veritas Video Was a ‘ Campagne de désinformation coordonnée », disent les chercheurs.

L’article du Times a affirmé que le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, “a affirmé par le biais de sources non identifiées et sans preuve vérifiable que la campagne du représentant Ilhan Omar avait collecté des bulletins de vote illégalement”. Il a cité une enquête menée par des chercheurs de Stanford et de l’UW, et lié au poste EIP.

Le nouveau procès de Project Veritas nomme Stanford et l’UW comme défendeurs. Les personnes référencées dans la poursuite incluent la chercheuse de l’Université de Washington, Kate Starbird, cofondatrice du UW Center for an Informed Public, qui analyse et expose la « désinformation stratégique ». Le costume fait également référence aux chercheurs de l’UW Joe Bak-Coleman et Joey Schafer; Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité de Facebook et directeur de l’Observatoire Internet de Stanford ; et ses collègues de Stanford Elena Cryst et Isabella Garcia-Camargo.

Tous ont été répertoriés en tant que contributeurs au billet de blog EIP publié il y a environ un an, qui indiquait que la vidéo du projet Veritas contenait « des allégations falsifiables qui ont été démystifiées par des rapports ultérieurs ou sont sans aucun support factuel ».

La vidéo de Project Veritas a prétendu montrer la récolte des bulletins de vote – la collecte et le dépouillement des bulletins de vote illégaux – lors de la course au Congrès du représentant Ilhan Omar en 2020 à travers des entretiens avec des personnes qui prétendaient avoir connaissance de la campagne. Le billet de blog à l’origine du procès a décrit les vidéos comme faisant « plusieurs déclarations qui ont été remises en question par des médias respectés et d’autres qui ne sont étayées par aucune preuve ».

Le costume dit que Project Veritas a vu sa vidéo très différemment.

Il indique que le message EIP “n’a rien identifié dans le rapport vidéo qui était” démystifié “, ” trompeur ” ou ” inexact “, était ” sans aucun support factuel ” ou qui constituait une ” désinformation “. » Il allègue que « The Blog Post a simplement fait ces déclarations sans fournir aucune base factuelle ni aucun soutien à leur égard, à part prétendre que le rapport vidéo a été publié par « un groupe d’activistes de droite ». “

Le procès a accusé les chercheurs d’avoir des préjugés anti-conservateurs qui ont rendu leurs recherches erronées et diffamatoires, similaires aux accusations que Veritas a portées contre le New York Times dans le procès précédent.

Project Veritas a souvent été critiqué par les chercheurs en médias pour avoir monté ses vidéos afin de tromper son public et de déformer ses sujets. Veritas a longtemps nié ces affirmations.

