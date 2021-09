Le croisement ‘Final Fantasy 15’ avec ‘Final Fantasy 14’ revient

Il y a quelques années, Final Fantasy 14 a organisé un événement croisé à durée limitée avec Final Fantasy 15, et il revient bientôt. A Nocturne for Heroes, comme il porte si bien son nom, sera à nouveau disponible du 13 septembre au 18 octobre.

Si vous n’êtes pas familier avec Final Fantasy, vous vous demandez peut-être pourquoi A Nocturne for Heroes est considéré comme un événement croisé et non comme un suivi des deux jeux. Eh bien, chaque entrée de la série traite d’un scénario et d’un monde entièrement différents. Sans oublier que Final Fantasy 15 est un RPG solo, tandis que Final Fantasy 14 est un RPG en ligne massivement multijoueur.

Ainsi, A Nocturne for Heroes permet aux joueurs de Final Fantasy 14 de participer à une courte série de quêtes pour gagner toutes sortes de vêtements de jeu et d’objets magiques de Final Fantasy 15. Y compris la Regalia, une voiture ridicule que vous pouvez conduire après avoir terminé le un événement.

Découvrez la bande-annonce originale de l’événement A Nocturne for Heroes ci-dessous.

Les événements à durée limitée sont courants dans Final Fantasy 14, et ils s’accompagnent souvent de récompenses uniques qu’il est facile de rater si vous ne faites que commencer le jeu. Étant donné que Final Fantasy 15 est populaire, le développeur Square Enix a choisi de ramener A Nocturne for Heroes pour tous ceux qui l’ont raté la première fois.

L’événement de collaboration #FFXIV x #FFXV revient le 13 septembre ! Combattez aux côtés de Noctis, défiez Garuda et gagnez des récompenses uniques ! Prenez quelques amis et roulez (ou volez !) avec style dans la monture 4️⃣ places, la Regalia Type-G ! https://t.co/bszKuBjfa5 pic.twitter.com/pdXkYhuNTB – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 6 septembre 2021

Final Fantasy est peut-être la seule série qui peut avoir un croisement avec elle-même.

