Le croquis d’Aaron Rodgers avec Pete Davidson se moque des Packers QB

Aaron Rodgers a dit plusieurs choses scandaleuses à Pat McAfee vendredi après avoir été testé positif pour COVID-19. Le monde a ensuite découvert qu’il n’était pas vacciné contre le virus et avait utilisé le mot « immunisé » il y a des mois lorsqu’on lui a demandé son statut vaccinal.

Maintenant, lors du dernier Saturday Night Live, l’émission l’a déchiré à froid.

Le sketch mettait en vedette Cecily Strong dans le rôle de Jeanine Pirro, qui interviewe Rodgers (Pete Davidson, avec le même chapeau, chemise, cheveux longs et barbe que les Green Bay Packers QB).

Il y avait quelques échos des citations qu’il a prononcées vendredi, et voici peut-être la ligne à retenir : « Je n’ai jamais menti. J’ai rassemblé tous mes coéquipiers, leurs visages à trois pouces de ma bouche humide et leur ai dit : « Faites-moi confiance, je suis plus ou moins immunisé. Allez l’équipe! »

Cela s’est poursuivi à partir de là avec d’autres invités, mais les deux premières minutes ont été consacrées à la torréfaction de Rodgers.

