Le crossover Anatomy de Station 19-Grey sera-t-il mortel?

Bien que nous soyons enthousiasmés par le crossover, nous n’en aimerons peut-être pas le résultat.

Dans le crossover Station 19-Grey’s Anatomy, diffusé le jeudi 11 novembre, une explosion secoue Seattle et d’après l’apparence de la bande-annonce, quelqu’un ne s’en sort pas vivant. Des scènes de maisons en feu aux pompiers qui se précipitent dans les escaliers pour aider les gens à évacuer, l’épisode de Station 19, « Things We Lost in the Fire », mettant en vedette Jaina lee ortiz, Georges Jason et Boris Kodjoé, ressemble à un larmoyant. L’aperçu montre les pompiers alors qu’ils réagissent à l’explosion et se précipitent pour nettoyer les maisons, ignorant que cela changera leur vie à jamais.

Pendant ce temps, dans la partie Grey’s Anatomy du crossover, « Bottle Up and Explode! », Les médecins de Grey Sloan se précipitent pour aider avec le traumatisme imminent, et Owen (Kevin McKidd) souffre du SSPT après avoir entendu l’explosion.