Le crossover Rainbow Six Siege des Arknights est bien trop difficile

Je ne suis pas un grand fan des limaces pour commencer, mais celles de l’événement Rainbow Six vont me transformer en Joker.

L’événement croisé entre le jeu mobile Arknights et Rainbow Six Siege, Originium Dust, se termine dans une journée, et je n’ai toujours pas terminé la série de quêtes principale. Arknights peut être un jeu de stratégie en temps réel notoirement difficile, j’avais donc l’habitude de lutter pendant les quêtes de l’histoire principale. Mais je ne m’attendais pas à ce que les développeurs mobiles poussent le niveau le plus dur dans un événement crossover promotionnel.

La collaboration est, dans l’ensemble, incroyablement bien faite. Arknights est un jeu de tower defense mobile avec des éléments Gacha. Pensez Plants vs. Zombies, sauf que les plantes sont des personnages d’anime magnifiquement conçus arborant une mode de rue futuriste et des rebelles ennemis surpuissants qui se battent par des moyens militaires. Pendant ce temps, Rainbow Six Siege est un jeu de tir à la première personne où les joueurs mènent des opérations antiterroristes.

Ainsi, bien que le style visuel réaliste de Rainbow Six puisse sembler un peu gênant à côté des motifs colorés d’Arknights, leurs histoires sont suffisamment similaires pour que les opérateurs de siège se sentent comme des participants naturels à l’événement.

Au début de l’événement crossover, j’ai immédiatement été présenté aux opérateurs de Rainbow Six tels que Ash, Tachanka, Blitz et Frost. Bien qu’ils aient été implémentés dans le jeu en tant qu’opérateurs jouables, leurs conceptions étaient particulièrement atténuées par rapport à la plupart des acteurs à la mode d’Arknights. Et tandis que la plupart des acteurs parlent japonais dans ce jeu mobile chinois, les opérateurs de Rainbow Six ne sont exprimés qu’en anglais. Malgré les différences d’esthétique, d’origine et de genre, Arknights a pu intégrer de manière transparente les personnages de Rainbow Six dans le jeu existant en leur donnant l’impression qu’Arknights opère en termes de gameplay. Les personnages de siège sont des opérateurs permanents qui seront utiles longtemps après la fin de l’événement.

C’est pourquoi c’était si frustrant que le dernier niveau principal de l’événement soit si difficile. Les événements Arknights ont généralement deux étapes : les niveaux principaux et les niveaux bonus. Ne pas pouvoir terminer cette étape me prive de la moitié des récompenses de l’événement. Pourtant, je suis là, luttant impuissant contre les vagues de Originiutant Tumors. Deux de ces créatures ressemblant à des limaces apparaissent après la mort de chaque ennemi, et le boss de ce niveau les fera apparaître périodiquement. Ils sont incroyablement ennuyeux dans un jeu de tower defense comme Arknights, où les personnages puissants de votre côté n’ont pas d’importance s’ils ne peuvent empêcher chaque ennemi de se faufiler au-delà des défenses du joueur.

Les YouTubers ont effacé cet événement avec des personnages de faible rareté, j’ai donc vu que c’était possible de mes propres yeux. Mais ce niveau nécessite encore des tonnes de microgestion. Si je laisse ne serait-ce qu’une seule limace tumorale passer à travers mes défenses, alors je ne peux pas obtenir le parfait clair tant convoité. Cela s’ajoute à l’étape d’invulnérabilité du boss et à son attaque périodique à l’échelle de la carte.

Le stratège de Prolific Arknights, KyoStinV, a déclaré « c’est officiellement ma scène la plus détestée », à quel point j’ai su que j’étais foutu. Il n’y a pas que lui non plus. Plusieurs redditors ont complètement échoué à nettoyer la scène. Et les joueurs qui ont parfaitement réussi à noter que la lecture automatique, qui utilise l’IA du jeu pour reproduire les mêmes choix pour exploiter des ressources supplémentaires, échouera souvent. Le fait que faire la même chose ne soit toujours pas une garantie de succès fait que battre le niveau ressemble beaucoup plus à de la chance qu’à des décisions tactiques intelligentes.

De nombreux joueurs à succès ont mentionné avoir fait appel à Surtr, l’opérateur de garde le plus puissant d’Arknights. Mais cette stratégie n’est pas toujours possible dans un jeu Gacha, car Surtr est un personnage six étoiles extrêmement rare. Les joueurs peuvent emprunter des personnages à leurs amis, mais cela nécessite de connaître d’autres joueurs qui ont les mêmes faibles chances d’obtenir un personnage rare. Et aucun de mes amis n’a Surtr à son niveau maximum.

Originium Dust est une collaboration bien mise en œuvre. C’est juste dommage que cela se soit produit alors que les développeurs d’Arknights ont décidé de concevoir l’un des niveaux les plus difficiles de tout le jeu.