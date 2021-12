Le crossover Ringu arrive à Dead By Daylight

Ringu, le chef-d’œuvre de l’horreur japonaise, arrive dans Dead By Daylight sous la forme d’un nouveau chapitre.

Le chapitre Ringu sera le dernier crossover de Dead By Daylight avec une série d’horreur emblématique – sans doute la plus influente des trois dernières décennies. Le roman original de Koji Suzuki, Ring, a ensuite eu une adaptation cinématographique japonaise légendaire en 1998, qui a lui-même inspiré The Ring en 2002 avec Naomi Watts.

Ce chapitre est centré sur Ringu, cependant, pas sur The Ring. Cela signifie donc que le tueur sera probablement Sadako Yamamura plutôt que son homologue occidentale Samara. Bonne chose aussi, car Ringu est un bien meilleur film. Désolé, j’ai raison.

Vous pouvez consulter une bande-annonce du chapitre Ringu de Dead By Daylight ci-dessous.

Il n’y a pas encore de confirmation si Sadako y sera ou non, mais étant donné que son puits d’eau emblématique se trouve dans la remorque, c’est une valeur sûre.

Le réalisateur de Dead By Daylight, Mathieu Côté, n’a que de bonnes choses à dire sur ce nouveau chapitre.

« L’importance de la franchise Ringu au Japon et son influence sur la culture à travers le monde sont indéniables. Avoir l’opportunité de plonger dans cette histoire légendaire alors que nous introduisons cette création dans Dead by Daylight est un immense honneur », a déclaré Cote dans un communiqué de presse. « Ce nouveau chapitre donnera à nos joueurs quelque chose d’intensément sombre et troublant, une véritable expérience palpitante qui ajoute à l’intensité déjà élevée de notre jeu. »

Le chapitre Ringu sortira en mars 2022 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam. Dead By Daylight est également récemment arrivé sur Epic Games Store.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.